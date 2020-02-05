Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ziyaret

7 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ziyarette bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ziyaret, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Türk voleybolunun başarılarından dolayı gurur duyduğunu belirterek, Hollanda'da oynanan müsabakalar sonucunda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Üstündağ ise olimpiyat elemeleri sürecinde Türk voleyboluna göstermiş olduğu destek ve katkılardan dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Üstündağ, Bakan Çavuşoğlu'na, adının yazılı olduğu milli takım forması ve tüm takım tarafından imzalanmış milli takım forması ile top takdim etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Mevlüt Çavuşoğlu, Akif Üstündağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:58 Kaynak: AA
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