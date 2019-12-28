Türkiye Voleybol Federasyonu hakem ara semineri başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Voleybol Federasyonu hakem ara semineri başladı - Son Dakika Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu hakem ara semineri başladı

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2019-2020 sezonu A ve AB klasman hakemleri ara semineri başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu hakem ara semineri başladı, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2019-2020 sezonu A ve AB klasman hakemleri ara semineri başladı.

TVF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Antalya'da gerçekleştirilen seminerin açılışına federasyon başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Üstündağ, "Türk sporuna baktığımızda bugün voleybolun ne kadar nezih bir camia olduğunu yinelemek istiyorum. Türk voleyboluna kazandırdığımız ve başarıyla uyguladığımız Görüntülü Değerlendirme Sistemimiz, Türk sporunda da hak ettiği değeri fazlasıyla görüyor. Bu da ne kadar doğru bir iş yaptığımızı, karar verdiğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası alanda da birçok Türk hakemin görev yaptığını vurgulayan Üstündağ, "Dünya ve Avrupa şampiyonaları, olimpiyatlar gibi birçok önemli büyük organizasyonlarda Türk hakemleri başarıyla düdük çalmaktadır. Onlarla gurur duyuyoruz. Bir kez daha söylüyorum, sahada adaleti dağıtanlar sizlersiniz." değerlendirmesinde bulundu.

TVF Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu Başkanı Aziz Yener, A ve AB klasman hakemlerine yönelik konularda bilgi vererek bir sunum gerçekleştirdi.

Seminer, yarın tamamlanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Avrupa Birliği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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