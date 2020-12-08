Türkiye Voleybol Federasyonu, İşbir Yatak ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu, İşbir Yatak ile sponsorluk anlaşması imzaladı

08.12.2020 15:35
Türkiye Voleybol Federasyonu, İşbir Yatak ile sponsorluk anlaşması imzaladı, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), İşbir Yatak ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), İşbir Yatak ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

TVF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İşbir Yatak, Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığı iş birliği ile Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu.

TVF ile İşbir Yatak arasındaki imza töreni, Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu Başkanlık Ofisi'nde, basına kapalı gerçekleştirildi.

Törene, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, İşbir Holding Üst Yöneticisi Metin Gültepe, İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri, İşbir Holding Reklam ve Pazarlama Müdürü İpek Öztürk, A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Oğulcan Yatgın ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Tutku Burcu Yüzgenç katıldı.

İmzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında İşbir Yatak, Türkiye Voleybol Federasyonunun bünyesindeki Voleybol Milli Takımları ile iş birliğinde bulunacak.

Yaptığı açıklamada sponsor desteğinin elde edilen başarıların artmasında çok önemli rolü olduğunu söyleyen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolunun, bugüne kadar elde ettiği başarıların gelişerek artması adına, sponsorların desteğinin çok önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. Yeni değer ve iş ortağımız, ana sponsorumuz İşbir camiası ile bir arada olmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Voleybolun Türkiye'nin en başarılı branşı olduğunu kaydeden Üstündağ şunları söyledi:

"Türk voleybolunda sadece A Takım düzeyinde değil alt yapılarda da Türkiye'nin en başarılı branşlarından biriyiz. Son günlerde, Türk sporu ve takım sporunda olimpiyatlara giden tek ve en başarılı takım branşı olmanın da mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu mutluluk ve gururu yaşarken, sponsorlarımızın da yanımızda olması bizleri son derece mutlu etti. Bunun yanı sıra, insan sağlığının çok önemli olduğu günümüzde, kaliteleri ve mükemmel şirket yapısı ile iş ortaklığı yaptığımız İşbir Yatak camiası, sporcu sağlığının da çok önemli olduğunu bize her defasında belirtti. Biz de bunun farkında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Buradan sporcularımıza da sağlıklı yataklarda, sağlıklı uykular geçireceklerini ve başarılarına başarılar katacaklarını belirtmek istiyorum. Bu vesile ile Türk voleybolu adına İşbir Holding CEO'su Metin Gültepe'ye, İşbir Yatak Genel Müdürü Ahmet Tokeri'ye, İşbir Yatak Pazarlama Müdürü İpek Öztürk'e ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi belirtmek istiyorum."

İşbir Holding Üst Yöneticisi Metin Gültepe ise şunları aktardı:

"İşbir Yatak olarak, yeni sezonda voleybol milli takımlarımızın ana sponsoru olmaktan oldukça mutluyuz. Türkiye'nin bir değeri olan İşbir Yatak ile Türkiye Voleybol Federasyonu arasındaki bu iş birliği, voleybolun marka değerine büyük katkılar sağlayacak ve ülkemizde voleybola olan ilginin artmasına vesile olacak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli takımlarımızın değerli oyuncuları bizi her zaman gururlandırmıştır. Bizler de İşbir Ailesi olarak bu haklı gurura ortak olmanın mutluluğunu ve heyecanını paylaşıyoruz. Bu istikrarlı ve gurur verici başarı öyküsünün bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Başarılarımızın sürdürülebilirliğini sağlayacak gerekli altyapıya maddi-manevi desteklerde bulunmaktan da mutluluk duyacağız."

İmza töreni karşılıklı hediyeleşmelerin ardından sonra erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, İşbir Holding, Gültepe, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Voleybol Federasyonu, İşbir Yatak ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika Spor


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