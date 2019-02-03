Son Dakika Haberleri: Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi

4 dakika önce

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Hakkari Mehmet Akif Ersoy Teknik ve Anadolu Lisesi Spor Kulübü, konuk ettiği Kızıltepe Dinamik Spor Kulübünü 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi, System.String[]
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Hakkari Mehmet Akif Ersoy Teknik ve Anadolu Lisesi Spor Kulübü, konuk ettiği Kızıltepe Dinamik Spor Kulübünü 3-0 mağlup etti.

Hakkari Mehmet Akif Ersoy Teknik ve Anadolu Lisesi Spor Kulübü Başkanı Mehmet Arif Tatlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda konuk ettikleri Kızıltepe Dinamik Spor Kulübünü 3-0 setlerle yendiklerini söyledi. Tatlı, "Bir okul spor kulübü olarak 2. Ligde mücadele eden takımımız, zor imkanlara rağmen ligde mücadelesine devam etmektedir. Takımımız, ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir. Bu zorlu mücadelede kulübümüze desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Cüneyt Epcim'e teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız. Ligde kalan maçlarımızda da ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:57 Kaynak: İHA

Spor
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