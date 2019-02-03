Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Hakkari Mehmet Akif Ersoy Teknik ve Anadolu Lisesi Spor Kulübü, konuk ettiği Kızıltepe Dinamik Spor Kulübünü 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde mücadele eden Hakkari Mehmet Akif Ersoy Teknik ve Anadolu Lisesi Spor Kulübü, konuk ettiği Kızıltepe Dinamik Spor Kulübünü 3-0 mağlup etti.



Hakkari Mehmet Akif Ersoy Teknik ve Anadolu Lisesi Spor Kulübü Başkanı Mehmet Arif Tatlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda konuk ettikleri Kızıltepe Dinamik Spor Kulübünü 3-0 setlerle yendiklerini söyledi. Tatlı, "Bir okul spor kulübü olarak 2. Ligde mücadele eden takımımız, zor imkanlara rağmen ligde mücadelesine devam etmektedir. Takımımız, ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir. Bu zorlu mücadelede kulübümüze desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Cüneyt Epcim'e teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız. Ligde kalan maçlarımızda da ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi. - HAKKARİ

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Babası Yoğun Bakıma Alınan Fatih Terim, Apar Topar Adana'ya Gitti

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı

Son Dakika! Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü Tek Golle Devirdi

Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı