Üye Girişi
Türkiye Voleybol Federasyonu, Otokoç 2. El ile sponsorluk anlaşması yaptı - Son Dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu, Otokoç 2. El ile sponsorluk anlaşması yaptı

02.07.2021 14:01

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Otokoç 2. El arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Otokoç 2. El arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Maltepe'deki Otokoç Otomotiv Genel Müdürlük Kampüsü'nde düzenlenen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş ve A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Kaan Gürbüz katıldı.

Mehmet Akif Üstündağ, törende yaptığı konuşmada, sponsor desteğinin sporda ne kadar önemli olduğunu bildiklerini dile getirerek, "Voleybol, takım sporlarında ülkemizi gururla temsil eden, yüz akı olan bir branş. Elde edilen başarılarda sponsorların çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Takım sporlarında ülkemizi olimpiyatlarda voleybol branşının temsil edecek olması camiam adına mutluluk verici. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan tüm sponsorlara teşekkür ediyorum. Bugün de bir sponsorluk anlaşması için beraberiz. Ben, ekibim ve camiam adına bizlere verecekleri destekten dolayı Koç ailesi başta olmak üzere, tüm çalışanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üstündağ, bir soru üzerine, yeni sezonda voleybol maçlarının seyircili oynanması konusunda gerekli girişimlerde bulunduklarını anlatarak, "Biz de seyircili oynamayı arzu ediyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle bu konuda Sağlık Bakanlığının değerlendirmesi çok önemli. Bakanımızın iki gün önce yaptığı açıklamada, 'Artık kademeli olarak maçlar seyircili oynanacak.' demesinden sonra yazışmalara başladık. Yüzde kaç seyircili oynanacağı konusunu da kısa bir süre içinde camiamızla paylaşacağız." diye konuştu.

A Milli Kadın Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda güçlü rakiplerin olduğu bir grupta mücadele edeceğini hatırlatan Üstündağ, şunları kaydetti:

"Oraya gelen 12 takım da çok güçlü. Bu takımlarla mücadele edeceğiz. Mücadeleden yılmayacağız. Heyecan son güne kadar devam edecek. Uzun yıllardır voleybolun içindeyim, organizasyonlarda hep başarı elde ettik. Başarısız bir organizasyonumuz olmadı. Olimpiyatta da yine bir başarı elde edeceğiz. Tabii biz kürsü hesabı yapıyoruz. Bu madalya altın olur, gümüş olur, bronz olur... ya da ülkemizi tatmin edecek bir derece olur. Ülkenin gurur duyacağı bir tablo oluşturmaya çalışıyoruz. Daha öncekilere benzer heyecanlar yaşamak istiyoruz ama biraz daha erken sonuca gitmek istiyoruz. Çünkü biraz yaşlandık, kalbimiz dayanmıyor. Artık bazı turnuvalara doktorumla gidiyorum. Ülkem sevinsin, biz yok olalım. Benim için bu çok daha önemli."

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici de TVF ile yaptıkları iş birliğinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Voleybol sporunun ülkemizde başarıdan başarıya koştuğunu hepimiz gözlemledik. Uluslararası arenada ilkler arasında bulunmayı başaran bir spor dalı. Biz de Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Otokoç 2. El markamızla federasyona 2021 yılı için destek olmaya karar verdik. Bununla da gurur duyuyoruz. Federasyonla bu birlikteliğin çok anlamlı olacağını düşündük. İyi bir yol arkadaşlığı olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Milli oyuncu Zehra Güneş ise Türkiye'de voleybolun her geçen gün ileriye gittiği vurgulayarak, "Başarıya aç bir takım olarak her zaman istek ve azimle ülkemize madalya getirmeye çalışırken, ailemize katılmak isteyip, destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her yeni sponsorlukta ve destek haberinde çok gurur duyuyoruz. Böylece ülkemizde voleybolun seviyesini her geçen gün attırdığımızı düşünüyorum. İlerleyen süreçte bu seviyemizin çok üstüne çıkacağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Ay-yıldızlı oyuncu Kaan Gürbüz de "Böyle büyük sponsorların gelmesi çok güzel. Büyük destek aldığımızı hissediyoruz. Federasyonumuzun da imkanları bize karşı artmış oluyor. Bundan dolayı herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Otokoç 2. El ile sponsorluk anlaşması yaptı
Türkiye Voleybol Federasyonu, Otokoç 2. El ile sponsorluk anlaşması yaptı
Türkiye Voleybol Federasyonu, Otokoç 2. El ile sponsorluk anlaşması yaptı
Türkiye Voleybol Federasyonu, Otokoç 2. El ile sponsorluk anlaşması yaptı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Otokoç Otomotiv, voleybol, Otokoç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Voleybol Federasyonu, Otokoç 2. El ile sponsorluk anlaşması yaptı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi 15:18 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum 15:06 Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi 14:52 Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi
Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi 14:35 Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı 14:28 Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı 14:24 Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı 14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya hakaret gerekçesiyle gazeteci İrfan Aydın, gözaltına alındı Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı 13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı

Son Dakika Haberleri
15:17 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi
15:11 Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu
14:52 Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi
14:35 Fenerbahçe'ye teknik direktör gelmiyor! Abel Ferreira, 3 milyon euroluk teklifi kabul etmedi
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır
14:27 Son dakika: Tasfiye edilen faizsiz konut şirketi sayısı 29'a çıktı! Sektörde faaliyet gösteren 6 firma kaldı
14:24 Çinlilerin boykot ettiği H&M'in satışları çakıldı, mağazalar kapandı
14:23 Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası
13:50 Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler
13:31 Saadet Partisi, Madımak için video paylaştı: Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı
Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok         
15:32
Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu Yeni sözleşmeye rağmen zam isteyen Marcao, G.Saray'da krize neden oldu         
15:12
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları         
14:36
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin malıdır, Katar buranın finansal ortağıdır         
14:34
Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası         
14:24
Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor Babaannenin, çocukları yönlendirdiği düşünülüyor! Elmalı davasının seyrini değiştiren rapor         
14:03
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir         
11:52
Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti         
11:16
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek         
10:47
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için biraz daha bekleyin         
19:18
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 15:35:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Voleybol Federasyonu, Otokoç 2. El ile sponsorluk anlaşması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement