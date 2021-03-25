Türkiye Voleybol Federasyonu, Porçöz ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu, Porçöz ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı

25.03.2021 11:41

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile temizlik ürünleri markası Porçöz arasında milli takımlar ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile temizlik ürünleri markası Porçöz arasında milli takımlar ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenen imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Porçöz Genel Müdürü Bülent Karaağaç ile milli sporcular Naz Aydemir Akyol ve Burutay Subaşı katıldı.

Törende yaptığı açıklamada milli takımlar ana sponsorluğu için kendilerine destek veren Porçöz ailesine teşekkür eden Mehmet Akif Üstündağ, "Porçöz, voleybolda yol arkadaşlığı yaparak daha büyük başarılar elde etmek için bizlere güç katacak. Tarihi günler yaşamak için yola çıktığımız, yol arkadaşlığı yapacağımız Porçöz ailesini kutluyorum. Bu törende atacağımız imzanın voleybola daha fazla güç katacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takımların zorlu bir fikstüre başlayacağını ifade eden TVF Başkanı, "Uluslar Ligi, İtalya'da oynanacak ve 35 gün sürecek. Ardından olimpiyat süreci başlayacak. Sonrasında 2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. Olimpiyatların oynanacağı Japonya'ya dışarıdan seyirci alınmayacağı açıklandı. Ülkemizi, dünyayı saran pandemi sürecinden bir an önce kurtulmayı, milli takım faaliyetlerinin başladığı süreçte boş tribünlerin dolmasını ve hep birlikte olmayı arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TVF ile yapılan iş birliğinin uzun soluklu olmasını dileyen Bülent Karaağaç ise şöyle konuştu:

"Temizlik sektörünün yerli gücü olarak milli takımlarımızın ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Pandemi günlerinde yenilikçi ürünlerimizle insanların yaşamına dokunmaya devam ediyoruz. 42 yıllık mazimiz var. Gururla yerine getirdiğimiz üretme, yetiştirme, ihraç etme gibi sorumluluklarımızı Türk sporuyla taçlandırmak istedik. İş birliğimizin Türk sporuna ve milli takıma katkı sağlayacağına inanıyoruz. Büyük başarılara imza atacaklarına eminiz. Bu yolda onlara destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız."

Fenerbahçe Opet'in milli voleybolcusu Naz Aydemir Akyol, milli takımın bu yaz zorlu bir takvimi olduğunu vurgulayarak "Uluslar Ligi ile başlayıp olimpiyatlar ile devam edeceğiz ve Avrupa Şampiyonası ile sezonu noktalayacağız. Bu zor süreçte Porçöz ailesiyle çalışmak ayrı bir motivasyon kaynağı olacak. Bizi böyle değerli sponsorlarla bir araya getirdiği için başkanımıza teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray HDI Sigorta'nın milli oyuncusu Burutay Subaşı ise kendilerini desteklediği için Porçöz ailesine teşekkür ederek "Milli takım olarak önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Öncesinde de turnuvalarımız olacak. Yaşadığım sakatlık nedeniyle katılamayabilirim ama 'Filenin Efeleri' de artık bazı çıtaları aşmış durumda. Bu yüzden bu kadar değerli sponsorlar bizimle bir arada. Porçöz ailesi yanımızda, bununla gurur duyuyoruz. Bize iyi hissettirdiğiniz için minnettarız." diye konuştu.

Tören, anlaşmanın imzalanmasının ardından plaket ve milli forma takdimiyle sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Porçöz ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı
Türkiye Voleybol Federasyonu, Porçöz ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı
Türkiye Voleybol Federasyonu, Porçöz ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı
Türkiye Voleybol Federasyonu, Porçöz ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı
Türkiye Voleybol Federasyonu, Porçöz ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Naz Aydemir Akyol, Subaşı, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Voleybol Federasyonu, Porçöz ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika Spor


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