Türkiye Voleybol Federasyonu, Supradyn Energy ile iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu, Supradyn Energy ile iş birliği anlaşması imzaladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Supradyn Energy ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Supradyn Energy ile iş birliği anlaşması imzaladı, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Supradyn Energy ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Burhan Felek Spor Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Ülke Müdürü Taygun Günay, Galatasaray HDI Sigorta oyuncusu Çağla Salih, Sistem9 Yeşilyurt oyuncusu Derya Cebecioğlu katıldı.

Misli.com Sultanlar Ligi Yaşam Enerjisi Sponsoru olan Supradyn Energy, aynı zamanda kadın voleybolunun dünyadaki başarılarını destekleyecek.

Törende konuşan Mehmet Akif Üstündağ, sponsorluklarına bir yenisini daha eklediklerini belirterek, " Avrupa'da ve dünyada Türk voleybolunun kazandığı ivme ve gelişim bizler için çok kıymetli. Filenin Sultanları'nın Avrupa ikinciliği, olimpiyat oyunlarına katılım vizesi alması, altyapılarda gelen Avrupa şampiyonlukları bizim için gurur verici gelişmeler. Bu başarılar, sponsorluklarla birleşince çok daha mutlu oluyoruz." dedi.

Her seviyede büyük önemi olan sponsorlukların, sporun ana damarlarından birini oluşturduğunu vurgulayan Üstündağ, "Supradyn Energy, Avrupa'nın en iyi ligi olan Misli.com Sultanlar Ligi ve Filenin Sultanları'na sağlayacağı sponsorlukla, Türkiye'de sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türk voleyboluna katkılarından dolayı Bayer Tüketici Sağlığı Türkiye Ülke Müdürü Taygun Günay'a ve Supradyn Energy markasına teşekkür eden Üstündağ, şunları söyledi:

"Bayer, uzun yıllardır kendi sektörlerinde faaliyet göstermekte olan köklü bir marka. Türk voleybolunun yeni destekçilerinden Supradyn Energy'nin amacı sürekli aktif yaşayan, sürekli üreten ve daha iyisini ortaya koymaya çalışan insanlar için daha kaliteli ve performansı yüksek bir yaşam sunmak. Bu vizyonları doğrultusunda Türk voleybolunu desteklemekle ne kadar doğru bir adım attıklarını bir kez daha görüyoruz."

Taygun Günay ise dünyanın en güçlü takımlarına ev sahipliği yapan Misli.com Sultanlar Ligi'nin ve A Milli Kadın Takımı'nın yaşam enerjisi sponsoru olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "Bayer 'herkes için sağlık, sıfır açlık' misyonunu benimseyerek, herkesin temel ihtiyaçlarımız sağlık ve beslenme hizmetlerine erişimi için çalışıyor. Sadece hastalıkları tedavi etmekle kalmayıp, insanların hastalık öncesi önlem almalarına olanak sağlıyor ve sağlıklı birey olmalarını sağlayacak hizmetler de sunuyor. Bunların biri de spora verilen önem ve sporcuya verilen destek." diye konuştu.

Günay, 150 yıllık bir geçmişe sahip Bayer'in kurulduğu günden bu yana spora destek olma misyonuyla her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Profesyonel, amatör, engelli ve daha birçok alandaki spor dallarında sporcunun her zaman destekçisiyiz. Uzun yıllardan bu yana spor kulübüne ismini veren marka olarak Bayer Leverkusen'le olan bağımız da spora verdiğimiz önemin en büyük göstergelerinden biri. Dünyanın farklı ülkelerindeki sporla bağlantımızı, 1956 yılından beri faaliyet gösterdiğimiz ülkemizde de çeşitli çalışmalarla pekiştiriyor, bulunduğumuz ülkelerin değerine değer katmaya çalışıyoruz. Bu nedenle ülkemizin milli takımına göstereceğimiz destek bizim için ayrı bir gurur kaynağı."

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye, Bayer, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Voleybol Federasyonu, Supradyn Energy ile iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika Ekonomi

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