Türkiye Voleybol Federasyonundan Abdurrahim Albayrak'a "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Voleybol Federasyonundan Abdurrahim Albayrak'a 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika Spor

Türkiye Voleybol Federasyonundan Abdurrahim Albayrak'a "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan Abdurrahim Albayrak'a

Türkiye Voleybol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Federasyonun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübü, bugün yaptığı açıklamada, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:16 Kaynak: AA

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