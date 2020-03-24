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Türkiye Voleybol Federasyonundan Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Türkiye Voleybol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Federasyonun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:20 Kaynak: AA
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