Türkiye Voleybol Kadınlar 2.Ligi

Ligin 7.haftasında sahasında konuk ettiği rakibi Hatay voleybol takımı ilk sette 25-19, ikinci sette 25-13 ve üçüncü sette 25-11 mağlup eden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor şampiyonluğa doğru ilerliyor. - KAYSERİ

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı ligin 7.haftasında sahasında ve taraftarı önünde oynadığı maçta Hatay Voleybol'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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