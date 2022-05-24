Türkiye Volo Şampiyonası Kahramankazan'da sürüyor - Son Dakika
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Türkiye Volo Şampiyonası Kahramankazan'da sürüyor

24.05.2022 11:33

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) 2022 faaliyet takviminde yer alan Türkiye Volo Şampiyonası Kahramankazan'da başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) 2022 faaliyet takviminde yer alan Türkiye Volo Şampiyonası Kahramankazan'da başladı.

Belediye Spor Eğitim ve Kamp Merkezi'nde başlayan şampiyonaya, çeşitli illerden yaklaşık bine yakın sporcu katılması bekleniyor.

Şampiyonanın açılış törenine, TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan ve sporcular katıldı.

Şampiyonada yarışacak 12 yaş altı sporculara belediye tarafından elma şekeri hediye edildi.

Bu yıl ilk defa düzenlenen 12 yaş altı Küçükler Volo Basamak müsabakalarında 30 koşuda 30 vuruş yapan Saffet Erdoğan, TBBDF Başkanı Türkmen tarafından bocce figürlü bir heykel ile ödüllendirildi.

Küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan müsabakalar, volonun basamak, geleneksel ve altın nokta disiplinlerinde gerçekleşiyor.

Şampiyona 29 Mayıs Pazar günü büyükler kategorisindeki yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.

TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen AA muhabirine, Kahramankazan'da inşa edilen Bocce Spor Salonu'nun çok önemli hizmetlere ev sahipliği yaptığını, son yıllarda belediyenin desteği ile yetişen sporcuların Türkiye'de çeşitli üniversitelerde eğitim gördükten sonra çok sayıda okulda antrenör ve öğretmen olarak görev yaptığını belirtti.

Bu şampiyonada ilk kez 12 yaş altında basamak oyununun oynandığını ifade eden Türkmen, "Dolayısıyla bu yaş grubunda ilk kez bir organizasyon oldu ve büyük de ilgi gördü. Dahası çocukların performansı olağanüstüydü. Denizli'de bir köy okulundan bir çocuğumuzun koşarak 30 atışından 30 isabet kaydetmesi önemli bir başarı oldu. Bizi de şaşırttı. İnşallah bu disiplini ilerleyen yıllarda okul sporlarına da ilave etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Türkmen, bu şampiyonada ilk kez yerli ürettirdikleri çelik topları da kullanarak test etme imkanı bulduklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye Volo Şampiyonası Kahramankazan'da sürüyor
Türkiye Volo Şampiyonası Kahramankazan'da sürüyor
Türkiye Volo Şampiyonası Kahramankazan'da sürüyor
Türkiye Volo Şampiyonası Kahramankazan'da sürüyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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