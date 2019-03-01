Son Dakika Haberleri: Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ANFAŞ'ta

Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ANFAŞ'ta

1 saat önce

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası, ANFAŞ Spor TURKEY ev sahipliğinde fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ANFAŞ'ta , System.String[]
Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası, ANFAŞ Spor TURKEY ev sahipliğinde fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:00 

Ekonomi
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