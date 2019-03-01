Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ANFAŞ'ta
1 saat önce
Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası, ANFAŞ Spor TURKEY ev sahipliğinde fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
Türkiye
Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası, ANFAŞ Spor TURKEY ev sahipliğinde fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:00
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