Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 4. Olağan ve 5. Mali Genel Kurulu - Son Dakika

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun genel kuruluna tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Zeki Akıncı, yeniden başkanlığa seçildi.

Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 115 delegenin oy kullandığı genel kurulda mevcut başkan Mehmet Zeki Akıncı, 113 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Seçimde kullanılan 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Mehmet Zeki Akıncı, yaptığı konuşmada, başta doğu ve güneydoğu illeri olmak üzere wushuda artık birçok kentten şampiyonlar çıktığını söyledi.

Federasyonun 2006 yılında kurulduğunu anımsatan Akıncı, " Batman'dan, Diyarbakır'dan çocuklar, artık dereceye giriyor. Bu, çalışmalarımız sayesinde oldu. Wushuda her geçen yıl başarı oranımız ve alınan madalya sayımız artıyor. Engel olmak isteyenlere rağmen gece gündüz çalışıyoruz. Pandemi süresince de sporcularımız çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Wushunun bugün bu noktada olmasını Abdurrahman Akyüz'ün ortaya koyduğu emek ve çalışma sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de bu çalışmalarımızı başarı odaklı sürdürmeye devam edeceğiz. Destek olan tüm delegelerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan vekili Abdurrahman Akyüz ise wushuda lisanslı sporcu sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Kulüplerimize malzeme desteği ve onlara her alanda yardımcı olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sene Dünya Şampiyonası dahil birçok organizasyon olacak. Şimdiden çalışmalarımıza başlıyoruz. Hepsinden Allah'ın izniyle madalyalarla döneceğiz." diye konuştu.

Mehmet Zeki Akıncı başkanlığındaki yönetim kurulunda, Abdurrahman Akyüz, Muhammet Çapoğlu, Rıdvan Duran, Mücahit Demirtaş, Ebubekir Şahin, Muhammed Adak, Eyüp Aksoy, Hasan Mehmet Kuyumcu, Bayram Altaş, Faruk Hatipoğlu, Enver Tok, Bayram Altaş, Osman Hacıalioğlu, Hüseyin Karaca ve Burhan Kahraman yer aldı.