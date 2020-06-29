Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, antrenmanlara başlanan branşları açıkladı - Son Dakika

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, antrenmanlara başlanan branşları açıkladı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdikleri birçok branşta milli sporcuların yeniden çalışmaya başladığını söyledi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdikleri birçok branşta milli sporcuların yeniden çalışmaya başladığını söyledi.

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Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinde kalan sporculara yönelik çok sayıda on-line egzersiz programı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Federasyon olarak salgın süresince sporcularıyla sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Akyüz, "Milli sporcularımız, ana branşlarımız olan wushu sanda, taolu, kyokushin ashihara, aikido ile alt branşlarımız wing chun ve jeet kune do alanlarında tekrar çalışmaya başladılar. Sporcularımız, ikili temas olmaması ve sosyal mesafeyi de korumak şartıyla federasyonumuza bağlı salon ile kamp merkezlerinde çalışacaklar. " dedi.

Akyüz, gerek Sağlık Bakanlığı gerekse de Spor Genel Müdürlüğünün uyarılarına harfiyen uyduklarına anlatarak, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelede biz de gerekli tedbirlerimizi aldık. Devletimiz, 'Evde kal, hareketsiz kalma' sloganıyla her yönüyle başarılı bir sınav vermiştir. Ülkemiz kritik süreci atlatmış, normalleşme süreciyle tedbirli normal hayata geçmiştir. Biz de tehlikenin tam manasıyla geçmediği bilinciyle, birçok faaliyetimize devletimizin izniyle yeniden başlamış bulunmaktayız."

Sporculara evlerinden uzun süre on-line destek verdiklerini dile getiren Akyüz, "On-line komuta ile evde antrenman modelini bütün branşlarda uyguladık. Her gün akşam belirlenen saatte bir antrenör veya mili sporcu olan bir dünya şampiyonumuz ekran karşısında diğer sporcularımıza antrenman yaptırdı. Bunu izleyen sporcularımız da aynı egzersizleri tekrarlamak suretiyle antrenmana eşlik ettiler. Böylece formlarını korumuş oldular." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:07 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, antrenmanlara başlanan branşları açıkladı - Son Dakika Spor
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