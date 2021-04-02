Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan Tahkim Kurulu'nun "Kyokushin" kararıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan Tahkim Kurulu'nun "Kyokushin" kararıyla ilgili açıklama Açıklaması

02.04.2021 19:17
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan Tahkim Kurulu'nun

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Türkiye Karate Federasyonu'na bağlanan Kyokushin Ashihara branşının kendilerine bağlanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na yaptıkları başvuruyla ilgili açıklama yayımladı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu, Türkiye Karate Federasyonu'na bağlanan Kyokushin Ashihara branşının kendilerine bağlanmasına ilişkin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na yaptıkları başvuruyla ilgili açıklama yayımladı.

Kyokushin Ashihara branşının 2006 yılında Budakaido ismi ile kendi bünyelerinde faaliyetlere başladığının anımsatıldığı açıklamada, "Bu spor branşı, esas adı Kyokushin Ashihara adıyla anılan bir disiplinin kökenine dayanmaktadır. Müstakil olarak kuruluş tarihimizde bu ismin kullanılması bir zorunluluğun gereği olmuştur. Daha sonra asli isimlerin de kullanılmasının daha doğru olacağı düşüncesinde yola çıkılarak yapılan girişimle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve bakanlığın 12.01.2018 tarihli ve 34670 sayılı oluru ile Kyokushin Ashihara isimleri de Budakaido branşına federasyonumuza ilave isim olarak tescil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kyokushin Ashihara branşının 2006 yılından önce bu sporun 'vuruşlu ve sert' olduğu gerekçesiyle kendi bünyesinden atıldığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2006 yılından önceki zamanlarda Türkiye Karate Federasyonu'nun kuruluş yıllarında bünyesinde yer alan Kyokushin Ashihara branşı daha sonraki yıllarda vuruşlu ve sert olduğu gerekçesiyle söz konusu federasyon tarafından bu branşı kendi bünyesinden atmıştır. Bir nevi sokağa atılan bu branş 2006 yılında kuruluşu esnasında Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun bünyesine Budakaido ismiyle dahil edilmiştir. Söz konusu tarihten günümüze kadar yapılan üstün çalışmalarla bu spor branşı Türkiye'de çok önemli bir noktaya gelmiş ve büyümüştür.

Dünyadaki gelişmeleri de bu yöndedir. Kyokushin Ashihara branşları dünyada ve Türkiye'de karateden ayrı ve farklı olarak artık önemli ve güçlü bir konuma sahip olmuştur."

"Kyokushin ismi 2018 yılında Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'na tescil edilmiştir"

Kyokushin Ashihara branş isminin Türkiye Karate Federasyonunca yetkisiz kullanıldığının vurgulandığı açıklamada, "Kyokushin Ashihara ismi 2018 yılında Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'na tescil edilmiştir. Bu tescilin ardından Türkiye Karate Federasyonu tarafından nedeni anlaşılmayan, manasız bir şekilde Kyokushin Ashihar branş isimlerini yetkisiz bir şekilde kullanmaya ve bu isimlerle paralel faaliyetler içerisine girmiştir. Bütün uyarılara rağmen ısrarla yapılan bu paralel faaliyetler izinsizce devam ettirilmesi üzerine federasyonumuz önce Spor Genel Müdürlüğü'nün ilgili daire başkanlığına, daha sonra da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Tahkim Kurulu'na müracaat ederek Türkiye Karate Federasyonu'nun bu hukuksuz, kanunsuz ihlallerden men edilmesi talep edilmiştir. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu gerçek Kyokushin Ashihara sporcularının mutsuzluğunu gidermek, bu haksızlığı ve yanlışlığı düzeltmek ve söz konusu branşın tekrar federasyonumuza bağlanması için mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye, Kung Fu, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan Tahkim Kurulu'nun 'Kyokushin' kararıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor


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