Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı - Son Dakika Spor

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

6 saat önce

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Antalya'da başladı.

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Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 3 bin sporcu katıldı.

Minik, yıldız, genç, büyük ve takımlar kategorilerinde sporcular, şampiyonluk için mücadele veriyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, organizasyona gösterilen ilgiden memnun olduklarını, turnuvanın heyecanlı geçtiğini söyledi.

Akyüz, turnuvaya dünya şampiyonu sporcuların da katıldığını belirtti.

Organizasyon, 13 Şubat'ta sona erecek.

Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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