Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

Akyüz, turnuvaya dünya şampiyonu sporcuların da katıldığını belirtti.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, organizasyona gösterilen ilgiden memnun olduklarını, turnuvanın heyecanlı geçtiğini söyledi.

Minik, yıldız, genç, büyük ve takımlar kategorilerinde sporcular, şampiyonluk için mücadele veriyor.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 3 bin sporcu katıldı.

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Antalya 'da başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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