Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı - Son Dakika Spor

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

6 saat önce

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı, System.String[]

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

Kundu turizm bölgesindeki bir otelde, hem sanda hem de taolu kategorilerinde minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve takımlar klasmanında gerçekleştirilen şampiyonanın açılış seremonisi yapıldı.

Seremonide konuşan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Zeki Akıncı, bu branşın olimpik olmasıyla, olimpiyatlara gitmeye hak kazanacak sporculara önemli avantajlar sağlanacağını söyledi.

Akıncı, wushu sporuna ilginin her geçen gün arttığını ve salonlara sığmadıklarını sözlerine ekledi.

Şampiyona, 13 Şubat'ta sona erecek.

Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:34 Kaynak: AA
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