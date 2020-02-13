Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi

7 saat önce

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 1609 sporcu madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 1609 sporcu madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3-13 Şubat'ta Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada Taolu, Sanda, Sanda Light, Tui Shou branşlarında yapılan yarışmalar tamamlandı.

Türkiye genelinde 65 ilden toplam 2452 sporcunun yarıştığı organizasyonda Taolu branşında 777, Sanda ve Light Sanda branşında 788, Tui Shou branşında 36, takımlarda 8 madalya verilirken toplamda 1609 madalya dağıtıldı.

Şampiyona süresince 3214 yarışma gerçekleştirildi.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:32 Kaynak: AA
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