Son Dakika Haberleri: Türkiye Wushu Şampiyonası

Türkiye Wushu Şampiyonası

1 saat önce

Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası sürüyor.

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Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası sürüyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca, Antalya Spor Salonu'nda yapılan organizasyona 2 binin üzerinde sporcu katıldı, 53 hakem görev aldı.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda, sporcular dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Derceye giren sporcular, Wushu Milli Takımı'nın kadrosuna alınacak.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada minikler ve yıldızlar kategorisindeki müsabakaları bitirdiklerini, gençler kategorisinin devam ettiğini söyledi.

Yarın da büyükler kategorisindeki müsabakaların yapılacağını belirten Akyüz, "İki binin üzerinde sporcu katılım sağladı. İyi sporcular var, heyecanlı finaller oluyor. Sporcularımız iyi yetişmiş, organizasyona iyi hazırlanmışlar. Bu bize heyecan veriyor. Disiplinli bir şampiyona yapıyoruz." diye konuştu.

Milli takımın Avrupa'da birinci veya ikinci olarak Rusya ile çekiştiğine değinen Akyüz, dünya genelinde de iyi bir takım olduklarını vurguladı.

Şampiyona 5 Şubat'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:15 Kaynak: AA

Spor
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