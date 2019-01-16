Türkiye Wushu Şampiyonası Antalya'da Yapılacak

Türkiye Wushu Şampiyonası'nın Antalya'da düzenleneceği bildirildi.

Türkiye Wushu Şampiyonası'nın Antalya'da düzenleneceği bildirildi.



Türkiye Wushu Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, şampiyona 26 Ocak- 5 Şubat tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.



Federasyon Merkez Hakem Kurulu Başkanı Abdulvahit Alagöz, turnuva öncesi geldiği Antalya'da, İl Temsilcisi Özgür Akdağ ile Antalyalı 15 wushu hakemine, güncellenen kurallarla ilgili bilgi verdi.



Üç gün süren eğitim seminerinde hakemler, Antalyalı sporcuların hazırlık maçlarında görev alarak antrenman yaptı.



Antalya Spor Salonu'nda yapılacak organizasyona yaklaşık 3 bin sporcunun katılması bekleniyor.



Şampiyonada derceye giren sporcular, Wushu Milli Takımı'nın kadrosuna alınacak.

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