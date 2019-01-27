Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası

Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası, 8-10 Şubat tarihlerinde Sakarya'da düzenlenecek.

Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası, 8-10 Şubat tarihlerinde Sakarya'da düzenlenecek.



Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor.



Erkek ve kızlarda minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve 40 yaş üstü kategorilerinde yapılacak müsabakalarda sporcular, çeşitli dallarda hünerlerini sergileyecek.

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