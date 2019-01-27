Son Dakika Haberleri: Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası

Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası

3 dakika önce

Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası, 8-10 Şubat tarihlerinde Sakarya'da düzenlenecek.

Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası, System.String[]
Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası, 8-10 Şubat tarihlerinde Sakarya'da düzenlenecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor.

Erkek ve kızlarda minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve 40 yaş üstü kategorilerinde yapılacak müsabakalarda sporcular, çeşitli dallarda hünerlerini sergileyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:47 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Acun Ilıcalı Özel Bir Video İle Duyurdu! Survivor 2019'a Katılacak Yarışmacılar Belli Oldu THY, Lise Mezunu 1600 Personel Alacak

Çin'e Gol Atan Futbolcu, Golü Doğu Türkistan Halkına Armağan Etti Arjantinli Futbolcu Sala'yı Arama Çalışmaları Yeniden Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 11:50:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Wushu Taolu Taichi Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]