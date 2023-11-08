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Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Sıcaklıklar yarın 10 derece birden düşecek - Son Dakika

Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Sıcaklıklar yarın 10 derece birden düşecek

Son Güncelleme: 08.11.2023 10:20

Meteoroloji'nin yayınladığı güncel hava durumu raporuna göre yarından itibaren Türkiye yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Bugün Marmara Bölgesi'nde 30 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıklar yarın 10 derece birden düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bir süredir yazdan kalma günler yaşatan hava durumu değişecek. Yarın yurda giriş yapacak yağışlı hava dalgasıyla birlikte özellikle yurdun kuzey kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.

MARMARA'DA BÜYÜK FARK GÖRÜLECEK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde beklenen hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaşacak ancak yarın hızla düşüş yaşayacak.

Edirne: 26 dereceden 18'e düşecek

Kırklareli: 24 dereceden 16'ya düşecek

Tekirdağ: 24 dereceden 17'ye düşecek

İstanbul: 23 dereceden 19'a düşecek

Kocaeli: 27 dereceden 17'ye düşecek

Sakarya: 27 dereceden 17'ye düşecek

Bursa: 27 dereceden 18'e düşecek

Balıkesir: 27 dereceden 16'ya düşecek

Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Sıcaklıklar yarından itibaren 10 derece birden düşecek

SICAKLIKLAR 10 DERECE DOLAYLARINDA DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının yarın etkisini gösterecek olan yağışlı hava dalgasıyla birlikte bazı şehirlerde 10 derece dolaylarında düşmesi bekleniyor.

Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Sıcaklıklar yarından itibaren 10 derece birden düşecek

CUMA GÜNÜ DOĞU BÖLGELERE KAYACAK

Yağışlı havanın cuma günü yurdun doğu kesimlerinde kendini göstereceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde cuma günü yağmur beklenirken, Akdeniz Bölgesi'nin doğusunda ise kuvvetli sağanaklar görülecek.

Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Sıcaklıklar yarından itibaren 10 derece birden düşecek

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Son Dakika Yaşam Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Sıcaklıklar yarın 10 derece birden düşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Sıcaklıklar yarın 10 derece birden düşecek - Son Dakika
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