Türkiye yağışlı ve serin havanın etkisine girecek - Son Dakika
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Türkiye yağışlı ve serin havanın etkisine girecek

6 saat önce

Türkiye, yarın sabah saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Türkiye yağışlı ve serin havanın etkisine girecek, System.String[]

Türkiye, yarın sabah saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkede, halen güneydoğu kesimleri üzerinde etkili olan yağışlı sisteme ilave olarak yarın sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü akşam saatlerine kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, genellikle yağmur, hafta sonunda iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışlı havanın, cuma günü Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda, cumartesi Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışlara sebep olduktan sonra pazar günü yurdu terk edeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının, cuma günü batı bölgelerden başlayarak yağışla azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük kentte hava

Ankara'da yarın akşam saatlerinden sonra hafif yağmur şeklinde başlayacak yağışların, cuma günü genellikle yağmur, cumartesi günü ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağmur şeklindeki yağışların, cuma ve cumartesi günleri aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar günü ise İstanbul'da yağış beklenmiyor.

İzmir'de yarın sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, cuma günü sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hafta sonu İzmir'de yağış öngörülmüyor, havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Çığ uyarısı

Doğu bölgelerde ise ( Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinin doğusu) mevcut yüksek kar örtüsü üzerine yeni kar yağışları beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel çığ risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Türkiye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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