Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı Ankara'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı Ankara'da yapılacak - Son Dakika Spor

Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı Ankara'da yapılacak

8 saat önce

Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığı iş birliği ile Ankara'da yapılacak.

Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı Ankara'da yapılacak, System.String[]

Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığı iş birliği ile Ankara'da yapılacak.

Düzenlenecek olan Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı ile Geleneksel Türk Yağlı Güreşleri'nin, yıl içerisinde yapılacak organizasyonlar ile yağlı güreş unsurlarının değerlendirilmesi ve yağlı güreşe dair stratejilerin belirlenmesi planlanıyor.

Kurultayda alınacak kararlar ile Geleneksel Türk Yağlı Güreşinin geliştirilerek geleceğe aktarılması amaçlanıyor. Kurultaya, hakemler, başpehlivanlar, cazgırlar, yağlı güreş ağaları ile yağlı güreş paydaşı ve basın mensubunun katılacağı öngörülüyor. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve Merkez Hakem Komitesi ile Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Meclis Üyelerinin de katılacağı Türkiye Yağlı Güreş Kurultayı'nda yağlı güreşin dünü, bugünü ve yarını ele alınacak. Yarın başlayacak ve 3 gün sürecek olan Yağlı Güreş Kurultayı'nda hakemler, başpehlivanlar, cazgırlar, basın mensupları ve yağlı güreş paydaşı olan kurum yöneticileri ayrı oturumlarda yağlı güreşi masaya yatıracaklar.

Kurultay yarın yapılacak açılış konuşmaları ile başlayacak. 22 Şubat tarihinde hakem semineri ve istişare kurulu toplantısıyla, cazgır semineri düzenlenecek. Yağlı Güreş Kurultayı 23 Şubat tarihinde sona erecek.


Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:08 Kaynak: DHA
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