Son Dakika Haberleri: Türkiye yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iadesine başladı
Son Dakika Dünya Türkiye yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iadesine başladı

Türkiye yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iadesine başladı

6 saat önce

Türkiye’nin yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iadesine bugün başladığı bildirildi.

Türkiye yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iadesine başladı, System.String[]

Türkiye'nin yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iadesine bugün başladığı bildirildi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iadesine pazartesiden itibaren başlanacağını söylemişti.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:46 
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