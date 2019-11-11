Türkiye yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iadesine başladı
6 saat önce
Türkiye’nin yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iadesine bugün başladığı bildirildi.
Türkiye'nin yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iadesine bugün başladığı bildirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iadesine pazartesiden itibaren başlanacağını söylemişti.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:46
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