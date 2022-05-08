Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı

08.05.2022 16:10

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etap yarışmaları, Kayseri'deki Ali Dağı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etap yarışmaları, Kayseri'deki Ali Dağı'nda gerçekleştirildi.

Talas Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen yarışmanın ikinci gününde Ali Dağı'ndan atlayan sporcular, dağın eteğindeki hedefe inmeye çalıştı.

Şampiyonaya 40 ilden katılan 60 yarışmacı, dereceye girmek için mücadele verdi.

Yarışlar sonucunda genel klasmanda Erol Aslantaş birinci, Harun Karatepe ikinci, İbrahim Dinçer üçüncü oldu.

Kadınlarda ise birinciliği Özlem Bağ, ikinciliği Kübra Cengiz, üçüncülüğü Elif Gülşad Keskin elde etti.

Gençler klasmanında da Harun Karatepe birinci, Kerem Dinçer ikinci, Furkan Koçak üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Kalaycı ve sporcular katıldı.

Yalçın ve Kalaycı, dereceye giren sporculara madalya ve kupa verdi.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı

YORUMLAR
500
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Mersin'de turfanda kiraz hasadı yapıldı! Tanesi 5 liradan satılıyor
17:04 Jorge Jesus sarı-lacivertli taraftarı heyecanlandırdı: Fenerbahçe beni bekliyor
16:58 TEM'de zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı
16:46 Annesinin nikah törenine katılmayan Oğulcan Engin'in Anneler Günü paylaşımı dikkat çekti
16:44 Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü, "Dizi yeniden mi başlıyor?" sorusunu yanıtladı
16:41 Annesini trafik kazasında kaybeden Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı
16:37 Putin eski Sovyet ülkelerine mesaj gönderdi: Ortak amacımız Nazizm'in yeniden doğuşunu engellemektir
16:33 Güldür Güldür programında Nureddin Nebati skeci yayınlanmadı! CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tepki gösterdi
16:08 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu net tarihi verdi: Şampiyonluk kupamıza 15 Mayıs'ta kavuşacağız
16:03 Memur-Sen'den yoksulluk araştırması: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 263 lira, yoksulluk sınırı ise 14 bin 534 lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 17:20:48. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. etabı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement