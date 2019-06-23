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Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması

22 dakika önce

Erzincan'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nın ikinci etabı tamamlandı.

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Erzincan'da düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nın ikinci etabı tamamlandı.
Türk Hava Kurumu (THK) ve Uluslararası Havacılık Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği organizasyon, 350 metre yükseklikteki Ekşisu Sazlığı tepesindeki atlayışlarla sona erdi.
İlgi çeken görüntülerin ortaya çıktığı yarışa katılan 25 sporcu, yaklaşık 10 dakika havada kaldıktan sonra Ekşisu Sazlığı'nda oluşturulan hedef noktasına iniş yaptı.

Toplam 150 uçuşun yapıldığı yarışmada her sporcu 6 hedef uçuşu sonucu elde ettiği puanlara göre değerlendirildi.

Yarışlarda, erkeklerde Emre Aktepe birinci, Ali Zaimoğlu ikinci, Muhammet Tayip Tenir de üçüncü oldu. Kadınlarda ise Adile Ebru Çakar birinciliği elde ederken, Selin Altun ikinci, Selin Ayvalı da üçüncü geldi.
Kulüpler sıralamasında da Erzincan Türk Hava Kurumu birinci, Erzincan Çakırman Havacılık Kulübü ikinci, 25 Mart Oltu Havacılık Kulübü üçüncü oldu.
THK Erzincan Havacılık Eğitim Merkezi Müdürü Ali Zaimoğlu, ikinci gün yarışlarında sporcuların hedef noktasına atlayışlarını tamamladıklarını belirterek, "Sporcularımız kazasız şekilde uçuşlarını tamamladı. Her sporcumuz altışar tur atlayışını gerçekleştirdi. Bizim için önemli olan yarışların kazasız bitmesiydi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. " dedi.
Türkü söyleyerek atlayış yaptı
Erzincanlı Türk Halk Müziği sanatçısı Oğuz Aksaç, organizasyon öncesi tandem (iki kişilik) yamaç paraşütüyle, söylediği türkü eşliğinde 600 metreden atlayış gerçekleştirdi.
Gopro kamera tarafından kayıt altına alınan atlayışta Aksaç, ilk kez böyle bir deneyim yaşadığını belirterek, çok keyif aldığını söyledi.
Uçuş sırasında "Kirpiğin kaşına değdiği zaman" türküsünü seslendiren Aksaç, gördüğü manzara karşısında hayranlığını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:41 Kaynak: AA
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