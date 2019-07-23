Son Dakika Haberleri: Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Denizli'de yapılacak
Son Dakika Spor Haber

Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Denizli'de yapılacak

2 saat önce

Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Denizli'nin Çameli ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilecek.

Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Denizli'de yapılacak, System.String[]
Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Denizli'nin Çameli ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilecek.

Yarışma Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından yapılacak. Yarışmanın 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Çameli ilçesindeki pistte yapılacağı aktarıldı. Faaliyet programı kapsamında şampiyona katılacak sporcular 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'ndaki havalanacak. - DENİZLİ
Denizli, Türkiye, Çameli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanı Soylu'dan göçmen açıklaması: "Bu yıl 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz" Üniversite için Eskişehir'i seçecek öğrencilere "kiralık ev" uyarısı Sınırda donarak ölen sığınmacıların cesedi ortaya çıktı: Bazıları hayvanlarca parçalanmış Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesine Türkiye'den 4 şirket girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:34:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Denizli'de yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]