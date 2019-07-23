Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Denizli'de yapılacak
2 saat önce
Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Denizli'nin Çameli ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilecek.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:31 Kaynak: İHA
Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Denizli
'nin Çameli
ilçesinde hafta sonu gerçekleştirilecek.
Yarışma Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından yapılacak. Yarışmanın 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Çameli ilçesindeki pistte yapılacağı aktarıldı. Faaliyet programı kapsamında şampiyona katılacak sporcular 2 bin 150 rakımlı Yaylacık Dağı'ndaki havalanacak. - DENİZLİ
İçişleri Bakanı Soylu'dan göçmen açıklaması: "Bu yıl 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz" Üniversite için Eskişehir'i seçecek öğrencilere "kiralık ev" uyarısı Sınırda donarak ölen sığınmacıların cesedi ortaya çıktı: Bazıları hayvanlarca parçalanmış Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesine Türkiye'den 4 şirket girdi