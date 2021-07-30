Yapmış olduğu çıkışlarla adından söz ettiren Cübbeli Ahmet Hoca, son olarak birçok ilimizde etkili olan orman yangınlarıyla ilgili ilginç bir değerlendirmede bulundu.
Sosyal medya hesabından bir hadis paylaşan Cübbeli Ahmet, "Hadis-i Şerif'te: 'Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür' buyuruluyor" ifadelerini kullandı.
Cübbeli Ahmet Hoca, açıklamalarının devamında "Yangını görenler veya sosyal medyada izleyen herkes 'Allâh-u Ekber diye tekbir getirmeye devam etsinler. Kafirlerin planı Allâh'ın kudretini geçemez. Bu paylaşımı herkese duyuralım, herkes bulunduğu yerde tekbir getirmeye devam etsin" sözlerine yer verdi.
Cübbeli'nin orman yangınlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İşte Cübbeli Ahmet Hoca'nın o paylaşımları;
Son Dakika › Güncel › Türkiye yangınlarla uğraşırken Cübbeli Ahmet Hoca'dan ilginç çıkış: Tekbirler yangını söndürür - Son Dakika