Türkiye Yapay Zeka Zirvesi 12 Mart'ta kapılarını açacak

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Kurucusu Halil Aksu, "Yapay zeka medeniyetimizin işletim sistemi haline gelecek. Sağlıktan eğitime, e-ticaretten üretime, güvenlikten adalete, bankacılıktan otomotive kadar iş ve özel hayatın her alanına derinden nüfuz edecek." dedi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Türkiye Yapay Zeka Zirvesi 12 Mart'ta UNIQ İstanbul'da kapılarını açıyor. "Yapay Zeka İşinize Değer Katar" temasıyla düzenlenecek büyük zirve öncesi öne çıkacak konu başlıkları düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Kurucusu Aksu, "Yapay zeka medeniyetimizin işletim sistemi haline gelecek. Sağlıktan eğitime, e-ticaretten üretime, güvenlikten adalete, bankacılıktan otomotive kadar iş ve özel hayatın her alanına derinden nüfuz edecek." şeklinde konuştu.

Yapay zekanın daha önce hiç görülmediği kadar büyük optimizasyonlar ve kalite artışları meydana getireceğini aktaran Aksu, şöyle devam etti:

"Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nin de farkındalığı ve ekosistemi geliştirmede büyük rolü olduğu bir gerçek. Yapay zekaya olan ilgi gittikçe artıyor. Bundan dolayı bu yılki zirvemizin odağı ve sloganının 'Yapay Zeka İşinize Değer Katar' olmasına karar verdik. Ülkemizde yapay zeka çalışmalarının geliştiğini ve çoğaldığını görmekten dolayı onur ve mutluluk duyuyoruz. Çünkü Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'ni bu konudaki farkındalığı artırmak ve ekosistemi geliştirmek hedefiyle kurmuştuk. 10 kadar Start-up ile başladıktan sonra üç yıl içinde bu sayıyı 100'ün üzerine taşımayı başardık. Önümüzdeki yıllarda bu sayının katlanarak artacağını ve daha çok yapay zeka projesinin gerçekleştirileceğini göreceğimize dair inancımız da tam."

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da geleceği öngörebilmenin temel şartının bugünü iyi analiz etmekten geçtiğini belirterek, "Geleceğin neler getireceği üzerinde çalışmaktan daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bu nedenle Bahçeşehir Koleji'nde bugün var olan eğitimleri geleceğin şartlarına, ihtiyaçlarına uyarlamak için çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'de K12 düzeyinde yapay zeka okuryazarlığı eğitimi veren ilk ve tek eğitim kurumu olduklarının altını çizen Dağ, "Yapay zeka tabanlı, kişiye özgü öğrenme platformu Metodbox ile kişiye özgü öğretim modelimizi geleceğe taşıyoruz. Oldukça önemli bu ilk adımların zenginleşerek çoğalması için çalışan büyük bir eğitim ailesiyiz. Bu güvenle de Türkiye'de yapay zeka eğitimini sahipleniyoruz. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nin gerçekleştirilmesine olan desteğimiz de bu anlayıştan kaynaklanıyor." diye konuştu.

"Yapay zeka geleceğimiz için çok önemli"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, yapay zekanın geleceğimiz için çok önemli yer teşekkül ettiğini belirterek, "Git gide artan dozda bu konuya yatırım yapıyoruz. Bugün, Türkiye'de 13,4 milyon aktif dijital müşterimiz var. Dijital katılım oranımız ise yüzde 86. Müşterilerimiz için hizmetlerimize daha hızlı erişim, daha fazla esneklik ve en zengin deneyimi sunmak üzere sürekli yeni yollar deniyoruz. Bu noktada yapay zeka, müşterilerimize mükemmel bir deneyim sunmanın önemli bir aracı olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Ergun, Vodafone olarak hem bireyler hem de kurumlar nezdinde müşterilerinin dijitalleşmesine katkıda bulunduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Geçen yıl hizmete sunduğumuz TOBİ, doğal konuşmayı anlayarak dijital kanallar içinde kullanıcıların yazışarak işlemlerini yapmasını sağlayan, yapay zekaya dayalı bir kişisel asistan. TOBİ'nin en büyük özelliği, Türkçeyi çok iyi anlayıp kullanıcılarımıza kişiselleşmiş bir asistan deneyimi sunması. Bu, ilk olarak Vodafone Yanımda uygulaması içinde hayatına başladı. Kendisini kullanıcıların faturaları ve tarifeleri ile alakalı konularda geliştirdi, geliştirmeye devam ediyor. Bugün ise her ay ortalama 500 bin tekil kullanıcıyla 1 milyon sohbet gerçekleştiriyor. Böylelikle, çağrı merkezi çalışanlarımızın da işini kolaylaştırmış oluyor. Ayrıca, şirket içinde de birbirini tekrar eden süreçlerimizde yapay zekadan faydalanıyoruz. İşlerimizin bir kısmını robotlara devretmeye başladık."

SabancıDx İleri Veri Analitiği Genel Müdür Yardımcısı Attila Bayrak da dünyada son 10 yılda insanlık tarihinin ürettiğinden daha fazla sayıda ve hacimde veri üretildiğini kaydetti.

Bayrak, verinin bu yönüyle kurumların yeni enerji kaynağı olduğunu belirterek, verinin herkes tarafından üretilebileceğini ancak doğru anlandığı ve kullanılabilir fikirlere dönüştürülebildiği takdirde verimli kullanılacağını dile getirdi.

Yapay zeka teknolojilerinin en önemli katkısının siber ve fiziksel sistemleri bütünleştirerek, veriyi doğru anlayıp anlamlı sonuçlar üretme kabiliyetini artırması olduğunu kaydeden Bayrak, "SabancıDx olarak kurumların dijital dönüşümlerine etkin rol oynama misyonumuz kapsamında, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi ile iş birliğine giderek kurumlarda yapay zeka odaklı dönüşüm farkındalığını artırmaya odaklanıyoruz. Bu konuda önümüzdeki hafta detaylara gireceğiz. Perakendecilik, enerji, çimento sanayisi ve diğer sektörlerde yaşadığımız deneyimleri paylaşacağız." ifadelerini kullandı.