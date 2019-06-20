'Türkiye, yapay zekada bölgenin lideri'
8 dakika önce
Microsoft ve EY'nin, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki şirketlerin yapay zeka kullanımıyla ilgili hazırladığı rapora göre, yapay zeka olgunluğu açısından Türkiye, bölgede lider ülke olarak öne çıkıyor.
Microsoft
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:48
ve EY'nin, Orta Doğu
ve Afrika
bölgesindeki şirketlerin yapay zeka kullanımıyla ilgili hazırladığı rapora göre, yapay zeka olgunluğu açısından Türkiye
, bölgede lider ülke olarak öne çıkıyor.
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