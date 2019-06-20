Son Dakika Haberleri: 'Türkiye, yapay zekada bölgenin lideri'
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'Türkiye, yapay zekada bölgenin lideri'

8 dakika önce

Microsoft ve EY'nin, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki şirketlerin yapay zeka kullanımıyla ilgili hazırladığı rapora göre, yapay zeka olgunluğu açısından Türkiye, bölgede lider ülke olarak öne çıkıyor.

'Türkiye, yapay zekada bölgenin lideri', System.String[]
Microsoft ve EY'nin, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki şirketlerin yapay zeka kullanımıyla ilgili hazırladığı rapora göre, yapay zeka olgunluğu açısından Türkiye, bölgede lider ülke olarak öne çıkıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:48 
Orta Doğu, Microsoft, Türkiye, Ekonomi
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