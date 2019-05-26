Son Dakika Haberleri: Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesinden huzurevi sakinlerine iftar

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesinden huzurevi sakinlerine iftar

3 saat önce

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesi tarafından Dinar Buhurcular Huzur Evinde iftar yemeği verildi.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesinden huzurevi sakinlerine iftar, System.String[]
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesi tarafından Dinar Buhurcular Huzur Evinde iftar yemeği verildi.
İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Öztürk, Emniyet Müdürü Özgür Taşkın ve dernek üyelerinin katıldığı iftar yemeğinde, huzur evi sakinleriyle birlikte oruçlar açıldı.
Dinar Yardım Sevenler Derneği Şube Başkanı Aynur Toker, iftar yemeğine katılan bütün davetlilere teşekkür etti.
İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya ise huzurevinde ikamet eden yaşlıların hiçbir zaman unutulmayacağını, her türlü sorunlarında yanlarında olduklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:44 Kaynak: AA
Huzur, Dinar, Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı "Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:19:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesinden huzurevi sakinlerine iftar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]