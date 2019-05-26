Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesinden huzurevi sakinlerine iftar
3 saat önce
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şubesi tarafından Dinar Buhurcular Huzur Evinde iftar yemeği verildi.
Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:44 Kaynak: AA
Şubesi tarafından Dinar Buhurcular Huzur
Evinde iftar yemeği verildi.
İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya
, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Öztürk
, Emniyet Müdürü Özgür Taşkın
ve dernek üyelerinin katıldığı iftar yemeğinde, huzur evi sakinleriyle birlikte oruçlar açıldı.
Dinar Yardım Sevenler Derneği
Şube Başkanı Aynur Toker, iftar yemeğine katılan bütün davetlilere teşekkür etti.
İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya ise huzurevinde ikamet eden yaşlıların hiçbir zaman unutulmayacağını, her türlü sorunlarında yanlarında olduklarını söyledi.
Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum
13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu
Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı
"Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!