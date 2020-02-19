Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesi, kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şubesince, derneğin 92. kuruluş yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kırşehir Şube Başkanı Nurten Büyüksaraçoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Yönetim kurulu üyeleri, daha sonra Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'yu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Büyüksaraçoğlu, derneğin Kırşehir Şubesinin 1965 yılında yılında faaliyete geçtiğini belirterek, o tarihten itibaren öğrencilere burs imkanı sağladığını ifade etti.

Derneğin gelirinin bağışlar ve el emeği ürünlerin satışlarıyla sağlandığını dile getiren Büyüksaraçoğlu, 140 üyelerinin bulunduğunu, yönetim kurulunun ise tamamen kadınlardan oluştuğunu kaydetti.