Üye Girişi
Türkiye Yardım Sevenler Derneği, kuruluş yılı dolayısıyla ödül verecek - Son Dakika

Türkiye Yardım Sevenler Derneği, kuruluş yılı dolayısıyla ödül verecek

05.02.2022 14:11
Türkiye Yardım Sevenler Derneği, kuruluş yılı dolayısıyla ödül verecek

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD), kuruluş yılı dolayısıyla bağışçıları ile eğitim, sanayi ve spor alanlarında başarı gösterenlere ödül verecek.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD), kuruluş yılı dolayısıyla bağışçıları ile eğitim, sanayi ve spor alanlarında başarı gösterenlere ödül verecek.

TYSD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek kuruluşunun 94. yılı dolayısıyla ödül töreni düzenleyecek.

Tören, 132 şube temsilcisi ve "Atatürk Eğitim Bursu"yla binlerce öğrenciye destek olan bağışçıların katılımıyla düzenlenecek.

Eğitim, sanayi ve spor alanlarında başarılı hizmetler veren isimlerle derneğe maddi manevi değer katan bağışçılar ödüllendirilecek.

Derneğin genel merkezinde 18 Şubat'ta düzenlenecek törende, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'un yanı sıra LC Waikiki Holding kurucuları Şefik Dizdar, Yakup Küçük ve Mustafa Küçük ile 2021 yılında sporda büyük başarılar elde eden Türkiye Kadın Milli Voleybol takımıyla Fenerbahçe ve Vakıfbank Kadın Voleybol Takımlarına ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz'a TYSD Gönül Ödülü verilecek.

YORUMLAR
500

voleybol, Türkiye, Milli, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Yardım Sevenler Derneği, kuruluş yılı dolayısıyla ödül verecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:08 Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
13:49 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi
13:47 Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak halleri sosyal medyayı salladı! Hamile eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi
13:45 Tepki toplayan Sümela Manastırı'ndaki danslı tanıtım klibi hakkında TİSAD Başkanı Murat Çavga: Diskovari eğlencenin neye faydası olacak?
13:18 Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 955 milyon TL olarak açıklandı
13:17 Hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadında tecavüz bulgusuna rastlandı
13:03 TOKİ'den bir indirim kampanyası daha geliyor
12:38 Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor
12:33 Bir tepkide Ceylan Ertem'den geldi! Doğal gaz faturası binlerce lira gelen şarkıcı: Haram ola
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 14:17:18. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Yardım Sevenler Derneği, kuruluş yılı dolayısıyla ödül verecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement