Türkiye Yardım Sevenler Derneği Üsküp'te konser verdi

Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te konser programı düzenledi.

Üsküp merkezli Nutuk Türk Dayanışma Kuruluşu iş birliğinde Üsküp'teki Ordu Evi'nde düzenlenen programa Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Türkiye Yardım Sevenler Derneği 2. Başkanı Dilek Bayazıt, Türkiye Yardım Sevenler Derneği şube başkanları, Nutuk Derneği Başkanı Remzi Canova ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlanan programda Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin tanıtım filmi izlendi.

Kara, burada yaptığı konuşmada, programa katılmaktan son derece gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, "Ata toprağındasınız şu anda. Kendinizi evinizde hissedebilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum." dedi.

Kocacık'ta Atatürk'ün baba evi ile Manastır'daki Askeri İdadinin mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler olduğunu kaydeden Kara, Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin faaliyetlerinden övgüyle bahsetti.

Derneğin yaptığı güzel işleri izlerken yürekten heyecanlandığını dile getiren Kara, "Gerçekten 133 şubeyle 91 yıl ayakta duran bir Türkiye Yardım Sevenler Derneği var. Ben hep şunu söylüyorum, biz ancak bu yardımlarla muasır medeniyetlere ulaşabiliriz ve herkes üzerine düşen bu güzel görevi layıkıyla yerine getirip sizler gibi insanlar toplumumuzu devam ettirirse, şundan hiç şüphem yok ki çok güzel nesiller yetişmiş olacaktır. Candan, yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği 2. Başkanı Dilek Bayazıt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 91 yıl önce kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olduklarını anımsatarak, "Yardım amaçlı kurulmuştur. Her yerde kimin neye yardımı varsa biz dernek olarak oradayız. En büyük yardımımız eğitimedir. Biz insana yardımı hedeflemişizdir, insanı eğitmeyi hedeflemişizdir." ifadeleri kullandı.

Türkiye genelinde 133 şubede on binlerce çocuğa eğitim bursu verdiklerini dile getiren Bayazıt, amaçlarının dünyada barışı ve beraberliği sağlamak olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya'da dostlarla bir araya geldiklerini ifade eden Bayazıt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ülkemizde 133 şubemiz var. Biz her yerde varız, her işi yaparız. Bazı şubelerimizin de kendi aralarında oluşturdukları müzik grupları var. Atatürk'ün sevdiği şarkılarla gelmek istedik size. Beyoğlu şubemiz Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyleyecek bu gece."

Nutuk Derneği Başkanı Remzi Canova ise Atatürk'e adanmış bir konser hazırladıklarını ve konserde sembolik olarak 1-2 Makedonca türkünün de söyleneceğini ifade etti.

Dernek yöneticilerine plaket takdimlerinin ardından Tefeyyüz İlköğretim Okulu öğrencileri hazırladıkları şiir, şarkı ve dansları sundu.

Programın son kısmında Türkiye Yardım Sevenler Derneği Beyoğlu Şubesi Türk Müziği Korosu 3. Uluslararası Konseri'ni izleyicilere sundu.

Davetliler ayrıca program kapsamında açılan Atatürk Sergisi'ni gezme fırsatı da yakaladı.

Derneğin 91. yılı anısına Üsküp'e Atatürk heykeli dikecek.