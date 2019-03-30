Son Dakika Haberleri: Türkiye Yarın Sandık Başına Gidiyor

Türkiye Yarın Sandık Başına Gidiyor

1 saat önce

Türkiye'de 5 yıl görev yapacak yerel yöneticileri seçmek üzere yarın gerçekleştirilecek 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında sandıklar kurulmaya başlandı.

Türkiye'de 5 yıl görev yapacak yerel yöneticileri seçmek üzere yarın gerçekleştirilecek 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında sandıklar kurulmaya başlandı.

Adana'da, vatandaşların yerel seçim kapsamında oy verecekleri salonlarda sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklar başladı.

Oyların kullanılacağı salonlardaki sandıklar görevliler tarafından kuruldu, kabinler de hazır hale getirildi.

Vatandaşlar, yarın "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Adana'da 1,5 milyondan fazla seçmen bulunuyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 57 milyon, Adana'da da 1 milyon 535 bin 332 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kentte, 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana seçmen sayısı 79 bin 110 arttı.

Adana'da, kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre 159 azalışla, 4 bin 893 oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:04 Kaynak: AA

Adana, Türkiye, Güncel
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