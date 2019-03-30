Son Dakika Haberleri: Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

1 saat önce

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarın sandık başına gidiyor.

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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarın sandık başına gidiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:17 

Türkiye, Ekonomi
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