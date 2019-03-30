Türkiye yarın sandık başına gidiyor
1 saat önce
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarın sandık başına gidiyor.
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarın sandık başına gidiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:17
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