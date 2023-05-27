Seçim yasakları başladı! İşte 24 saat uygulanacak kurallar - Son Dakika
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Seçim yasakları başladı! İşte 24 saat uygulanacak kurallar

27.05.2023 18:15

Yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi propaganda yasağı saat 18.00 itibarıyla başladı. Seçim günü saat 06.00'dan gece 00.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Kıraathane, internet kafe gibi eğlence yerleri hizmet veremeyecek. İşte seçim yasakları ile ilgili tüm detaylar...

Türkiye, yarın sabah Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir kez daha sandık başına gidecek. İkinci tur seçimlerinde katılımın bir öncekine göre daha yüksek olması beklenirken, birinci turda uygulanan seçim yasakları yine geçerli olacak. Saat 08.00'da başlayacak olan oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.

PROPAGANDA YASAĞI BAŞLADI

Saat 18.00 itibarıyla propaganda yasağı başladı. 24 saat devam edecek yasakta, sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAK OLACAK

28 Mayıs günü saat 06.00'dan gece 00.00'a kadar alkollü içki satışı yapılamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda sadece yemek verilebilecek.

DÜĞÜNLER 18'DEN SONRA SERBEST

Düğünler ise saat 18.00'den sonra serbest olacak. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

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