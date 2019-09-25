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Türkiye Yatırım Konferansı - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak (3) - NEW

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı'nın 10'uncusuna katılarak bir konuşma yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı'nın 10'uncusuna katılarak bir konuşma yaptı.

Türkiye Yatırım Konferansı - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak (3) - NEW

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Berat Albayrak, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:23 Kaynak: AA
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