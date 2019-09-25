Türkiye Yatırım Konferansı - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak (3) - NEW
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı'nın 10'uncusuna katılarak bir konuşma yaptı. Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:23 Kaynak: AA
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