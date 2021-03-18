Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk, "Hayatımız Kitap" programında yayıncılık tecrübelerini anlattı - Son Dakika

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı ve Literatür Yayınları Kurucusu Kenan Kocatürk, "Hayatımız Kitap" programına konuk oldu.

Dünden bugüne Türkiye'de yayıncılığın yolculuğu ve sektörün sorunlarının konuşulduğu çevrim içi program, Türkiye Yayıncılar Birliğinin YouTube kanalında yayınlandı.

Kocatürk, 1977'de taksitle ansiklopedi satışı yapan bir şirkette tahsildar olarak çalışmaya başladığını belirterek, "Birçok arkadaşıma ansiklopedi satmışımdır." dedi.

Aynı yıl Karadeniz'e gittiğini, Samsun'da bir fabrikada 3 gün kolu ağrıyarak sözleşme yazıp ansiklopedi sattığını anlatan Kocatürk, "Bir rekordur belki de o dönem aralık sonuna kadar Artvin'e kadar köy köy, kasaba kasaba öğretmenlere kitap götürdüm." diye konuştu.

"Akademik yayıncılığın geleceği, dijital yayıncılıkta"

Türkiye'de yayıncılık yapmanın zorluklarına değinen tecrübeli yayıncı, akademik yayıncılığın geleceğinin dijital yayıncılıkta olduğunu ifade etti.

Kocatürk, "Aslında kitapları bizim basmadığımız, dinamik bir akademik yayıncılığın dünyada örnekleri var. Dünyanın büyük yayınevleri neredeyse kitap basmaz hale geldiler. Türkiye'deki bütün akademik yayıncılar gibi ben de önüme dijitalleşmeyi esas olarak koyup o alana yatırım yaparak geliştirmeye çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Akademik yayıncılığın gelişmesinin önünde çeşitli engeller bulunduğuna da değinen Kocatürk, şunları aktardı:

"Anadolu'nun çeşitli yerlerinde küçük kitapçılar aynı zamanda yayıncılık da yapmaya başladı. Fakat lokalde kaldılar. Bir hocanın kitabını basıyorlar, o hocanın kitabı sadece orada okutuluyorsa yayıncılık gelişemiyor. Zaten öğrencinin bir kısmı da fotokopiye gidiyor kitabı da almıyor. Orada yayıncının gelişmemesinin nedenlerinden bir tanesi de hocaların yazdıkları kitapların başka üniversitelerdeki hocalar tarafından da kabul görmemesi ve tanıtımının iyi yapılamaması olarak belirtilebilir."

Sanat kitaplarına dijital ortamda uluslararası müzelerin videolarının eklendiğini örnek veren Kocatürk, "Dijitalleşmeyle beraber öğrenciler daha dinamik bir öğrenme metodunun içerisinde oluyor. Çoklu sorular üretebiliyorsunuz. Akademik yayıncılık tamamen dijitale kayıyor. Türkiye'de içeriklerimizi şimdi biz yavaş yavaş önce kiralama metoduyla bir stratejik ortağımızla bunu sunduk." diye konuştu.