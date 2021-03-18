Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk, "Hayatımız Kitap" programında yayıncılık tecrübelerini anlattı - Son Dakika

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk, "Hayatımız Kitap" programında yayıncılık tecrübelerini anlattı

18.03.2021 23:47
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk,

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı ve Literatür Yayınları Kurucusu Kenan Kocatürk, "Hayatımız Kitap" programına konuk oldu.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı ve Literatür Yayınları Kurucusu Kenan Kocatürk, "Hayatımız Kitap" programına konuk oldu.

Dünden bugüne Türkiye'de yayıncılığın yolculuğu ve sektörün sorunlarının konuşulduğu çevrim içi program, Türkiye Yayıncılar Birliğinin YouTube kanalında yayınlandı.

Kocatürk, 1977'de taksitle ansiklopedi satışı yapan bir şirkette tahsildar olarak çalışmaya başladığını belirterek, "Birçok arkadaşıma ansiklopedi satmışımdır." dedi.

Aynı yıl Karadeniz'e gittiğini, Samsun'da bir fabrikada 3 gün kolu ağrıyarak sözleşme yazıp ansiklopedi sattığını anlatan Kocatürk, "Bir rekordur belki de o dönem aralık sonuna kadar Artvin'e kadar köy köy, kasaba kasaba öğretmenlere kitap götürdüm." diye konuştu.

"Akademik yayıncılığın geleceği, dijital yayıncılıkta"

Türkiye'de yayıncılık yapmanın zorluklarına değinen tecrübeli yayıncı, akademik yayıncılığın geleceğinin dijital yayıncılıkta olduğunu ifade etti.

Kocatürk, "Aslında kitapları bizim basmadığımız, dinamik bir akademik yayıncılığın dünyada örnekleri var. Dünyanın büyük yayınevleri neredeyse kitap basmaz hale geldiler. Türkiye'deki bütün akademik yayıncılar gibi ben de önüme dijitalleşmeyi esas olarak koyup o alana yatırım yaparak geliştirmeye çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Akademik yayıncılığın gelişmesinin önünde çeşitli engeller bulunduğuna da değinen Kocatürk, şunları aktardı:

"Anadolu'nun çeşitli yerlerinde küçük kitapçılar aynı zamanda yayıncılık da yapmaya başladı. Fakat lokalde kaldılar. Bir hocanın kitabını basıyorlar, o hocanın kitabı sadece orada okutuluyorsa yayıncılık gelişemiyor. Zaten öğrencinin bir kısmı da fotokopiye gidiyor kitabı da almıyor. Orada yayıncının gelişmemesinin nedenlerinden bir tanesi de hocaların yazdıkları kitapların başka üniversitelerdeki hocalar tarafından da kabul görmemesi ve tanıtımının iyi yapılamaması olarak belirtilebilir."

Sanat kitaplarına dijital ortamda uluslararası müzelerin videolarının eklendiğini örnek veren Kocatürk, "Dijitalleşmeyle beraber öğrenciler daha dinamik bir öğrenme metodunun içerisinde oluyor. Çoklu sorular üretebiliyorsunuz. Akademik yayıncılık tamamen dijitale kayıyor. Türkiye'de içeriklerimizi şimdi biz yavaş yavaş önce kiralama metoduyla bir stratejik ortağımızla bunu sunduk." diye konuştu.

Karadeniz, Türkiye, Samsun, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk, 'Hayatımız Kitap' programında yayıncılık tecrübelerini anlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dirk Kuyt, Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyircileri bekliyor Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar Aracının kontrolünü kaybeden Bursalı iş insanı feci şekilde can verdi Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı "Biden'la görüşmeye hazırım" diyen Putin'e Beyaz Saray'dan gerilimi tırmandıracak yanıt: 'Katil' dediği için pişman değil Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum
Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti         
00:22
Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı         
23:50
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Tottenham, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-0 yenildi ve turnuvaya veda etti UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Tottenham, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-0 yenildi ve turnuvaya veda etti         
23:44
Ters dönen araçtan çıkarılan sürücüye meydan dayağa atıldı Ters dönen araçtan çıkarılan sürücüye meydan dayağa atıldı         
23:10
Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti Tarihçi Mehmet Genç, 87 yaşında hayatını kaybetti         
23:00
Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu         
22:45
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi         
21:22
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda         
18:46
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 00:26:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk, "Hayatımız Kitap" programında yayıncılık tecrübelerini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei