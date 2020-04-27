Türkiye Yayıncılar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Birlik, sürecin yayıncılık sektörü üzerindeki etkilerini ölçmek için birçok çalışmaya imza atmasının yanı sıra 9-14 Nisan arasında kitabevlerine yönelik bir anket gerçekleştirdi.



Çeşitli il ve ilçelerde açık olan kitabevlerini tespit etmeyi hedefleyen ankete, 55 ilden 224 kitabevi katıldı.



Aynı zamanda internet sitesi üzerinden hizmet veren ve sipariş yoluyla evlere kitap götüren kitabevlerini de tespit eden Türkiye Yayıncılar Birliği, oluşturulan listeyi internet sitesi üzerinden okurların bilgisine sundu. Sektörün bu krizi atlatması adına, yayınlanan liste ile okurlar kitapçılara destek olmaya davet edildi.