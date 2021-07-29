Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Arıcan, Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti - Son Dakika

Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sedat İskenderoğlu, Arıcan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Sivil toplum kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde akademik hayat ve Türkiye Yazarlar Birliği'nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Arıcan, cemiyet mensuplarının sorularını yanıtladı.

Arıcan, cemiyet binasında gazetecilerle bir süre sohbet etti.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti üyeleriyle bir araya geldi.

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