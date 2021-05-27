Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Arıcan 27 Mayıs askeri darbesine ilişkin mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, 27 Mayıs askeri darbesine ilişkin yayımladığı mesajda, "Aziz milletimiz, halkın hür iradesi ile seçtiği milletvekillerinin, onların oluşturduğu hükümetin askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmasını asla tasvip etmemiştir." ifadesini kullandı.

Arıcan, mesajında, 27 Mayıs 1960 darbesiyle idam edilen Demokrat Parti lideri merhum Başbakan Adnan Menderes ve Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ın vefatlarının 61. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

"Türk milletinin, halkın hür iradesiyle seçtiği milletvekillerinin, onların oluşturduğu hükümetin askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmasını asla tasvip etmediğini" belirten Arıcan, darbe yapanların isminin hatırlanmadığını ama Anadolu'da binlerce ailenin, çocuğuna Menderes adını verdiğini ifade etti.

Türkiye Yazarlar Birliğinin, kuruluşundan bu yana, ülkenin birlik ve bütünlüğünü hedef alan 15 Temmuz'daki son darbe girişimi dahil bütün antidemokratik müdahalelerin, girişimlerin ve oluşumların karşısında olduklarını belirten Arıcan, "Bu vesileyle darbeciler tarafından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ve Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı, vefatlarının 61'inci yılında rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.