Türkiye Yazarlar Birliği, İstiklal Marşı'nın 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye Yazarlar Birliği, İstiklal Marşı'nın 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor

18.11.2020 12:41
Türkiye Yazarlar Birliği, İstiklal Marşı'nın 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor, System.String[]

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından milli marş olarak kabulünün 100. yıl dönümünün kutlanacağı 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesini istedi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından milli marş olarak kabulünün 100. yıl dönümünün kutlanacağı 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesini istedi.

TYB'den yapılan açıklamada, ülke ve halkın varlık zeminini oluşturan değer ve kimlik yapıcı aidiyet unsurların hatırlanmasının, yıl dönümleri vesilesiyle geniş kitlelere ulaşan kapsayıcı çalışmalar yürütülmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Gelecek sene İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından milli marş olarak kabulünün 100. yıl dönümünün kutlanacağı kaydedilen açıklamada, "12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilen İstiklal Marşı, en önemli kimlik yapıcı unsurlarımızdandır ve gerçek anlamda bir milli mutabakat metnidir. 100 yıldır ezberleyerek okuduğumuz, bayrağımız gibi büyük temsil değeri olan temel bir metnin bu vesileyle heyecanla hatırlanması, aynı zamanda büyük ve mücadeleli tarihimizin öğrenilmesi açısından da önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gelecek senenin aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yılı olması dolayısıyla, ocakta başlayıp 27 Aralık'a kadar sürecek etkili ve kalıcı faaliyetler yapılması için TYB Vakfı Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezinin uzun süredir devam eden hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

TYB'nin İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlamalarının geniş halk kitlelerine yayılması için bütün gönüllü kuruluşlarla, dernek, vakıf, sendikalarla iş birliği içinde olacağına işaret edilen açıklamada, "Bilhassa salgın dolayısıyla kültürel faaliyetlerin askıya alındığı bir dönemden sonra o günün şartlarının gerektirdiği şekilde büyük ve güçlü etki uyandıracak çalışmalar, faaliyetler ve yayınlar yapmak, eğitim öğretim çağındaki çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte bütün milletimizin heyecanını tazelemek açısından büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu amaçla 2021'in, Türkiye ve yurt dışında faaliyet gösteren kuruluşların olduğu ülkelerde "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, böylece resmi programlarla gönüllü kuruluşların etkinliklerinin de en üst seviyede gerçekleştirilmesine çalışılacağı belirtildi.

Öte yandan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Doğan, yıl içinde yapılacak faaliyetlerle ilgili ortak açıklama yayımladı.

Buna göre, yapılacak etkinlikler şöyle:

"100. Yılında İstiklal Marşı Mehmet Akif Bilgi Şöleni, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı dizi konferansları, Gençlik İstiklal Marşı ve Mehmet Akif/Dizi panelleri, medeniyet tasavvuru ve Mehmet Akif panelleri.

Mehmet Akif'in okuduğu ve görev yaptığı öğretim kurumlarında ve yaşadığı, vazifeli olarak bulunduğu şehirlerde anma programları (İstanbul, Ankara, Balıkesir, Burdur, Konya, Eskişehir, Dinar, Antalya, Afyonkarahisar, Edirne, Antakya, Kastamonu, Medine, Berlin, Kahire)

TBMM'de özel oturum, konferans, panel, sempozyum, sergi."

Yayın faaliyeti olarak da "Safahat"ın tam metni ve bugün kolay anlaşılmasını sağlayacak açıklamalı baskısı ile gençlerin ilgisini çekecek şekilde düzenlenmiş resimli "Genç Safahat" baskısı yapılacak.

İstiklal Marşı'nın yazıldığı Taceddin Dergahı'na ilişkin kapsamlı kitap çalışması ve İstiklal Marşı hat tablosu gerçekleştirilecek.

Lise öğrencileri arasında İstiklal Marşı konulu kompozisyon ve resim yarışması yapılacak. İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmaları da düzenlenecek.

Öte yandan TYB, daha önce iki dönem halinde Ankara'da "Safahat Dersleri"ni başlatmış, Anadolu'nun bazı şehirlerinde de gruplar halinde "Safahat" okunmuştu. Bu kapsamda en az 10 üniversite şehrinde "Safahat" okuma grupları oluşturulacak.

İstiklal Marşı, Türkiye, TBMM, Tyb, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Yazarlar Birliği, İstiklal Marşı'nın 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MHP'den ihraç edilen vekilden Alaattin Çakıcı'ya eleştiri: Kılıçdaroğlu'na hakaret etme hakkı yok Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı "Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Ayda'nın ölen annesi enkaz altında kızına, "Baban bizi gelip kurtaracak" diye moral vermiş Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı Nisan'dan daha kötü
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu! Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu!         
11:47
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
Korona için yeni tedbirler peş peşe açıklanırken İstanbul'dan gelen görüntüler pes dedirtti Korona için yeni tedbirler peş peşe açıklanırken İstanbul'dan gelen görüntüler pes dedirtti         
11:24
Gram altın 467 liradan işlem görüyor Gram altın 467 liradan işlem görüyor         
11:01
Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı         
10:42
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?         
09:52
Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin         
08:18
Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek         
02:04
Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu         
01:59
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi         
00:36
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 12:45:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Yazarlar Birliği, İstiklal Marşı'nın 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei