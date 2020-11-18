Türkiye Yazarlar Birliği, İstiklal Marşı'nın 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından milli marş olarak kabulünün 100. yıl dönümünün kutlanacağı 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesini istedi.

TYB'den yapılan açıklamada, ülke ve halkın varlık zeminini oluşturan değer ve kimlik yapıcı aidiyet unsurların hatırlanmasının, yıl dönümleri vesilesiyle geniş kitlelere ulaşan kapsayıcı çalışmalar yürütülmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Gelecek sene İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından milli marş olarak kabulünün 100. yıl dönümünün kutlanacağı kaydedilen açıklamada, "12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilen İstiklal Marşı, en önemli kimlik yapıcı unsurlarımızdandır ve gerçek anlamda bir milli mutabakat metnidir. 100 yıldır ezberleyerek okuduğumuz, bayrağımız gibi büyük temsil değeri olan temel bir metnin bu vesileyle heyecanla hatırlanması, aynı zamanda büyük ve mücadeleli tarihimizin öğrenilmesi açısından da önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gelecek senenin aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yılı olması dolayısıyla, ocakta başlayıp 27 Aralık'a kadar sürecek etkili ve kalıcı faaliyetler yapılması için TYB Vakfı Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezinin uzun süredir devam eden hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

TYB'nin İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlamalarının geniş halk kitlelerine yayılması için bütün gönüllü kuruluşlarla, dernek, vakıf, sendikalarla iş birliği içinde olacağına işaret edilen açıklamada, "Bilhassa salgın dolayısıyla kültürel faaliyetlerin askıya alındığı bir dönemden sonra o günün şartlarının gerektirdiği şekilde büyük ve güçlü etki uyandıracak çalışmalar, faaliyetler ve yayınlar yapmak, eğitim öğretim çağındaki çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte bütün milletimizin heyecanını tazelemek açısından büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu amaçla 2021'in, Türkiye ve yurt dışında faaliyet gösteren kuruluşların olduğu ülkelerde "İstiklal Marşı Yılı" ilan edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, böylece resmi programlarla gönüllü kuruluşların etkinliklerinin de en üst seviyede gerçekleştirilmesine çalışılacağı belirtildi.

Öte yandan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Doğan, yıl içinde yapılacak faaliyetlerle ilgili ortak açıklama yayımladı.

Buna göre, yapılacak etkinlikler şöyle:

"100. Yılında İstiklal Marşı Mehmet Akif Bilgi Şöleni, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı dizi konferansları, Gençlik İstiklal Marşı ve Mehmet Akif/Dizi panelleri, medeniyet tasavvuru ve Mehmet Akif panelleri.

Mehmet Akif'in okuduğu ve görev yaptığı öğretim kurumlarında ve yaşadığı, vazifeli olarak bulunduğu şehirlerde anma programları (İstanbul, Ankara, Balıkesir, Burdur, Konya, Eskişehir, Dinar, Antalya, Afyonkarahisar, Edirne, Antakya, Kastamonu, Medine, Berlin, Kahire)

TBMM'de özel oturum, konferans, panel, sempozyum, sergi."

Yayın faaliyeti olarak da "Safahat"ın tam metni ve bugün kolay anlaşılmasını sağlayacak açıklamalı baskısı ile gençlerin ilgisini çekecek şekilde düzenlenmiş resimli "Genç Safahat" baskısı yapılacak.

İstiklal Marşı'nın yazıldığı Taceddin Dergahı'na ilişkin kapsamlı kitap çalışması ve İstiklal Marşı hat tablosu gerçekleştirilecek.

Lise öğrencileri arasında İstiklal Marşı konulu kompozisyon ve resim yarışması yapılacak. İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmaları da düzenlenecek.

Öte yandan TYB, daha önce iki dönem halinde Ankara'da "Safahat Dersleri"ni başlatmış, Anadolu'nun bazı şehirlerinde de gruplar halinde "Safahat" okunmuştu. Bu kapsamda en az 10 üniversite şehrinde "Safahat" okuma grupları oluşturulacak.