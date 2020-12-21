Türkiye Yazarlar Birliği'nden İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel logo anketi - Son Dakika

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel düzenlediği anketle taslak logolar arasından seçim yapılabilecek.

Birlikten yapılan açıklamada, 2021'in, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından milli marş olarak kabulünün 100. yıl dönümü olduğu hatırlatıldı.

TBMM'de 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşı'nın, en önemli kimlik yapıcı unsurlardan ve gerçek anlamda bir milli mutabakat metni olduğu aktarılan açıklamada, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılının, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif'in vefatının 85. yılı ile birleştiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her bakımdan örnek bir şahsiyet olan Mehmet Akif'in vefatının 85. yılı dolayısıyla 2021 Ocak ayında başlayıp 27 Aralık'a kadar sürecek İstiklal Marşı'nın 100. yılı faaliyetlerinin geniş katılımla gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu maksatla 2021 yılının bütün Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren kuruluşlarımızın bulunduğu ülkelerde 'İstiklal Marşı Yılı' ilan edilmesi ve böylece resmi programlarla birlikte gönüllü kuruluşların programlarının da en üst seviyede gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar sürüyor."

10 kişiye TYB'nin Mehmet Akif kitaplarından hediye edilecek

İstiklal Marşı'nın 100. yılı için bir logo çizilmesi ve bütün faaliyetlerde kullanılması için çeşitli taslaklar hazırlandığı belirtilen açıklamada, takipçilerin bu çizimlerden birini işaretleyerek ankete katılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, "10 gün sürecek kampanyamıza katılanlar arasından 10 kişiye TYB'nin Mehmet Akif kitaplarından hediye edilecek. Ankete 'anket.tyb.org.tr' adresinden katılabilinecek. Kitap çekilişine katılmak için sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımı beğenip paylaşarak yoruma '2021 İstiklal Marşı Yılı' etiketiyle 'ankete katıldım' yazmanız gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.