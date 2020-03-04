Türkiye Yazarlar Birliği'nden Mehmetçiğe destek açıklaması - Son Dakika
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Türkiye Yazarlar Birliği'nden Mehmetçiğe destek açıklaması

6 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), düzenlediği basın toplantısında okuduğu bildiride Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Mehmetçiğe destek açıklamasında bulundu.

Türkiye Yazarlar Birliği'nden Mehmetçiğe destek açıklaması, System.String[]

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), düzenlediği basın toplantısında okuduğu bildiride Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Mehmetçiğe destek açıklamasında bulundu.


Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), TSK'nin İdlib'de Suriye rejim güçlerine karşı başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nda Mehmetçiğe destek olmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, basın toplantısında okuduğu bildiride; "Ölümü öldürenlerin karargahı, Peygamber ocağı ordumuz, geçmişten günümüze pek çok noktada asil mücadelesini verirken kalemin namusunu müdafaaya azmetmiş olarak, günün ülkemize omuz verme günü olduğunu ilan ederiz" dedi.


Bıyıklı, "Türkiye'nin yazarları olarak, kötülüğün kol gezdiği coğrafyamızda meydana gelen zorbalıklara duyarsız kalmamız, kör dilsiz sağı kesilmemiz söz konusu olamaz" şeklinde konuştu.


"Kahraman ordumuzun yanındayız"


Bildiride, "Feraset sahibi milletimizin dualarıyla zaferden zafere koşacağına inandığımız Mehmetçiğimizin aziz ülkemizin varlığını ve tehdit eden her güce karşı meşru haklarını kullanmasını gönülden destekliyoruz" ifadelerini kullanıldı.


Bıyık, "Türkiye'nin yazarları olarak, dün olduğu gibi bugün de dünyanın iyiliği, coğrafyamızın selameti için mücadele veren askerlerimizin her zaman yanında olduğumuzu bildiriyoruz" diyerek; İdlib şehitlerine rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.


Yavuz Bülent Bakiler, 'Antepli Şahin' şiirini okudu


Türkiye Yazarlar Birliği'nin Mehmetçiğe destek toplantısına katılan şair Yavuz Bülent Bakiler, 'Antepli Şahin' şiirini okudu. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:19 Kaynak: İHA
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