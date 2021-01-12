Türkiye Yazarlar Birliğinden açıklama Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Yazarlar Birliğinden açıklama Açıklaması

12.01.2021 14:31
Türkiye Yazarlar Birliğinden açıklama Açıklaması, System.String[]

Türkiye Yazarlar Birliğinden (TYB), iptal edilen genel kurullar için verilen kararların bugün için bir bağlayıcılığının olmadığı, TYB Genel Merkezi ve şubelerinin yönetimlerinin görevlerinin başında olduğunu bildirildi.

Türkiye Yazarlar Birliğinden (TYB), iptal edilen genel kurullar için verilen kararların bugün için bir bağlayıcılığının olmadığı, TYB Genel Merkezi ve şubelerinin yönetimlerinin görevlerinin başında olduğunu bildirildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, TYB'nin şerefli mazisi ve birikimiyle gelecek nesillere emanet edecekleri tertemiz bir yapı olduğu belirtilerek, "Bu emanete kirli ellerin dokunmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

TYB'nin hiçbir zaman bir partiye, bir gruba sırtını yaslamadığı, her zaman siyaset üstü çizgisini muhafaza ettiği anlatılan açıklamada, TYB'nin, bu çerçevede Türkiye'deki bağımsız ve bağlantısız, nezih kurumlardan biri olduğu, çalışmalarını da bu çizgide yürütmeyi sürdüreceği bildirildi.

"Geçmiş dönemlerde üye kayıt defterini ele geçirerek kafalarına göre üye kaydedip operasyon yapmak isteyenlere nasıl müsaade edilmemişse bundan sonra da edilmeyecektir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2014'te üyelik şartlarına uymayanların üyelikleri iptal edilmiş, yeni genel kurul yapılmış, daha sonra iki yılda bir genel kurullar sağlıklı bir şekilde icra edilmiştir. İptal edilen genel kurullar için verilen kararların bugün için bir bağlayıcılığı yoktur. TYB, Danıştayın uygun görüşü ve Bakanlar Kurulunun kararı ile kamu yararına çalışan bir kuruluştur. Bu yüzden her yıl İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından denetlenir. TYB Genel Merkezi ve şubelerinin yönetimleri görevlerinin başındadır. Son genel kurul salgın dolayısıyla gecikmiş olup, yasaklar kalktığında icrası cihetine gidilecektir."

Açıklamada, karanlık odakların emrinde çalışan bazı sitelere haber servis eden ve bu konuda sabıkası kabarık olanların 1996'dan beri yönetimde görevi olmayan TYB şeref başkanını hedef seçmesinin ayrı bir garabet olduğu belirtildi.

Açıklamada, "D. Mehmet Doğan ömrünü Türk kültürüne adamış bir münevverdir. Eserleri ve çalışmalarıyla nesiller yetiştirmeye devam etmektedir. D. Mehmet Doğan sadece TYB camiasının değil ülkenin ortak değeridir." ifadesine yer verildi.

TYB'nin 43 yıldır memleketin edebiyatına, kültürüne sayısız hizmetleri ve itibarı bulunduğu belirtilen açıklamada, kurumu yıpratmak ve birlik üzerinde algı operasyonu yapmak isteyenlerin emellerine ulaşamayacağı, TYB Genel Merkez Yönetiminin bütün şubeleri ve üyeleriyle bir ve beraber olarak kültür sanat çalışmalarını aynı aşk ve heyecanla sürdüreceği kaydedildi.

Türkiye, Siyaset, Kurul, Tyb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Yazarlar Birliğinden açıklama Açıklaması - Son Dakika


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