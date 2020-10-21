Türkiye Yazarlar Birliğinden Azerbaycan'a destek mektubu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, "Türkiye'nin yazarları, edipleri ve düşünce insanları olarak, asılsız toprak iddialarıyla bölgede her zaman tehdit unsuru olan, huzuru bozan, masumları katleden Ermenistan'ı ve onları destekleyen, cesaretlendirenleri şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

TYB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Arıcan, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rzayev'e mektup gönderdi.

Arıcan, mektubunda, Ermenistan'ın haksızlığına karşı çıkmanın, Azerbaycan ile kardeşliklerini daha da pekiştirdiğini belirtti.

Ermenistan'ın son saldırıları karşısında Azerbaycan ile Türkiye'nin birlik olmasının bütün Türk dünyasına örnek teşkil ettiğini vurgulayan Arıcan, "Bölgede barışın önündeki en büyük engel olan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırarak genç yaşlı demeden sivilleri öldürmesi savaş suçudur ve bütün insanlığa karşı işlenmiş en şeni cinayettir. Bu insanlık suçuna karşı dünyanın bütün yazarlarının karşı çıkması beklenirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesinin görmezden gelindiğine işaret eden Arıcan, şunları kaydetti:

"Dağlık Karabağ meselesi, Ermenistan'ın saldırganlığının sonucunda ortaya çıkan bir meseledir. Çözümü için hiçbir milletlerarası kuruluşun bugüne kadar zerre kadar faydası olmamıştır. Uluslararası her meseleyi dün olduğu gibi bugün de müzakere yoluyla değil alışık olduğu savaş ve katliamlarla çözeceğine inanan, uluslararası hak ve hukuku tanımayan, küresel güçlerin oyuncağı, suikastçı ve işgalci Ermenistan şunu iyi bilmeli ki sivillere yönelik saldırılarla masum insanları öldürmek insanlık suçudur ve bu katliamların hesabını Uluslararası Ceza Mahkemesinde mutlaka verecektir. Bizler Türkiye'nin yazarları, edipleri ve düşünce insanları olarak, asılsız toprak iddialarıyla bölgede her zaman tehdit unsuru olan, huzuru bozan, masumları katleden Ermenistan'ı ve onları destekleyen, cesaretlendirenleri şiddetle kınıyoruz."

Arıcan, Azerbaycan ile Türkiye'nin, dil, din ve kültür birliğine sahip ve birbirlerini destekleyen bir milletin iki ayrı devleti olduğunu belirterek, "Türk milleti olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da bölgenin istikrarını korumak için büyük çaba gösteren, işgal altındaki vatan topraklarını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olacağız." ifadesini kullandı.