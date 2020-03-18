Türkiye Yazarlar Birliğinden "Çanakkale Zaferi" mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Yazarlar Birliğinden 'Çanakkale Zaferi' mesajı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Yazarlar Birliğinden "Çanakkale Zaferi" mesajı Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), "Sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli savaşlarından ve zaferlerinden 'Çanakkale Destanı'nın gerisinde yatan güç;

Türkiye Yazarlar Birliğinden

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), "Sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli savaşlarından ve zaferlerinden 'Çanakkale Destanı'nın gerisinde yatan güç; genç, yaşlı, köylü, şehirli, erkek, kadın binlerce vatan evladının vatan savunması için tek vücut, tek yürek haline gelmiş olmalarıdır." açıklamasında bulundu.

TYB tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan mesajda, vatan ve bayrak için kahramanca savaşan şehitler minnet ve şükranla anıldı.

Çanakkale Zaferi'nin, konu vatan ve milletin bekası olunca tüm yokluk ve yoksulluklara rağmen düşmanın en gelişmiş silahları karşısında inanç ve imanla dünyaya nasıl meydan okunduğunun göstergesi olduğu kaydedilen açıklamada, Mehmetçiğin bugün de "Çanakkale ruhuyla" mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli savaşlarından ve zaferlerinden biri olan Çanakkale Destanının gerisinde yatan güç, genç yaşlı, köylü şehirli, erkek kadın binlerce vatan evladının vatan savunması için tek vücut, tek yürek haline gelmiş olmalarıdır. Bütün dünya, dost, düşman bilsin ki Çanakkale'yi aşılmaz kılan dirayetimiz, cesaretimiz devam ediyor. Allah ordumuzu daima muzaffer kılsın."

Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:08 Kaynak: AA

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