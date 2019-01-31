Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye 2018'de Gelen Ziyaretçi Sayısı 46,1 Milyon Oldu

Türkiye'ye 2018'de Gelen Ziyaretçi Sayısı 46,1 Milyon Oldu

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığına göre Türkiye, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,84 artışla 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Türkiye'ye 2018'de Gelen Ziyaretçi Sayısı 46,1 Milyon Oldu, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanlığına göre Türkiye, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,84 artışla 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılı Aralık ayı 'Giriş-Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar' verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,84 artışla 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Yurt dışında ikamet eden 6 milyon 624 bin 191 vatandaşın da dahil olduğu rakamlarla birlikte Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 46 milyon 112 bin 592'ye ulaştı.

2018'in birincisi Rus ziyaretçi

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'ye en çok ziyaretçi, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 26,49 artışla ve 5 milyon 964 bin 613 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu'ndan geldi.

Bu ülkeyi yüzde 25,88 artış ve 4 milyon 512 bin 360 ziyaretçi ile Almanya, yüzde 28,82 artış ve 2 milyon 386 bin 855 ziyaretçi ile Bulgaristan izledi. Bulgaristan'ı İngiltere ve Gürcistan takip etti.

Bakanlığın aralık ayı sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre, Türkiye'yi geçen aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,49 arttı. Bu dönemde 1 milyon 950 bin 705 yabancı ziyaretçi ağırlandı. Türkiye'ye Aralık 2018'de en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Bulgaristan, Almanya, Gürcistan, İran ve Rusya Federasyonu oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:17 Kaynak: İHA

Aralık, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor Galatasaray'ın Aylardır Peşinden Koştuğu Alan Carvalho, Fenerbahçe'ye Önerildi!

Prof. Dr. İlber Ortaylı 'Doğru Türkçe' Eleştirisi: Rüyalarıma Giriyor Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 15:01:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'ye 2018'de Gelen Ziyaretçi Sayısı 46,1 Milyon Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]